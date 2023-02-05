Губернатор Шумков наградил почетным званием 89-летнего директора школы

Глава региона Вадим Шумков вручил звания почетного гражданина Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона Вадим Шумков присвоил звание «Почетного гражданина Курганской области» директору Утичевской средней школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой. Педагогу исполнится в этом году 90 лет, передает корреспондент URA.RU.

«Звание „Почетный гражданин Курганской области“ присвоено директору Утичевской средней школы Мокроусовского округа Сталинаре Шляховой, которая работает в системе образования уже порядка 70 лет. Врачу детской областной больницы Грачику Дохоляну присвоено такое же звание посмертно. Знак и награду получил его сын. Еще почетным званием награжден посмертно генерал-майор Владимир Усманов», — передает корреспондент. Также губернатор наградил заведующую пульмонологического отделения Курганской областной клинической больницы Веру Косолапову и начальник участка НПО «Курганприбор» Владимира Плешивцева.

Полпред в УрФО Владимир Якушев по указу президента наградил учительницу русского языка и литературы Раскатихинской средней общеобразовательной школы Ирину Падерину званием «Заслуженный учитель РФ». Еще одно почетное звание, «Заслуженный врач РФ», получил заведующий лабораторией Центра травматологии и ортопедии им. Илизарова Михаил Тепленький.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на 80-летие области детскому врачу Грачику Дохоляну, спасшего сотни жизней, присвоят звание «Почетного гражданина Курганской области». Он работал детским хирургом в областной больнице «Красного Креста». Также сообщалось, что наградят посмертно генерал-майора Владимира Усманова, который был советником главы региона по патриотическому воспитанию.