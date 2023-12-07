Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».
«Внимание! С 9 по 12 декабря на юге Тюменской области сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в сообщении.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов. В подобных условиях гражданам рекомендуют быть осторожными, одеваться соответственно погоде, ограничить время пребывания на улице. В случаях обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о том, как оказать первую помощь при переохлаждении.
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