07 декабря 2023

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени с 9 по 12 декабря ожидаются аномальные холода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Екатеринбург, снег, зима, иней, теплая одежда, мороз, холод
Аномальные морозы продлятся до 12 декабря включительно Фото:

В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».

«Внимание! С 9 по 12 декабря на юге Тюменской области сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов. В подобных условиях гражданам рекомендуют быть осторожными, одеваться соответственно погоде, ограничить время пребывания на улице. В случаях обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о том, как оказать первую помощь при переохлаждении.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание! С 9 по 12 декабря на юге Тюменской области сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в сообщении. По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов. В подобных условиях гражданам рекомендуют быть осторожными, одеваться соответственно погоде, ограничить время пребывания на улице. В случаях обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о том, как оказать первую помощь при переохлаждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...