Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени с 9 по 12 декабря ожидаются аномальные холода

08 декабря 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Аномальные морозы продлятся до 12 декабря включительно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание! С 9 по 12 декабря на юге Тюменской области сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в сообщении. По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов. В подобных условиях гражданам рекомендуют быть осторожными, одеваться соответственно погоде, ограничить время пребывания на улице. В случаях обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о том, как оказать первую помощь при переохлаждении.

В Тюмени с 9 по 12 декабря сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание! С 9 по 12 декабря на юге Тюменской области сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в сообщении. По данным сервиса «Яндекс Погода», в эти дни температура воздуха в областной столице будет опускаться до -36 градусов. В подобных условиях гражданам рекомендуют быть осторожными, одеваться соответственно погоде, ограничить время пребывания на улице. В случаях обморожения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало о том, как оказать первую помощь при переохлаждении.