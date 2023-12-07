07 декабря 2023

Свердловчане возмутились ценой на парковку в 80 тысяч рублей за ночь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
В ТРЦ «Академический» из-за морозов стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь Фото:

Екатеринбуржцы не оценили предприимчивость владельцев паркинга возле ТРЦ «Академический, которые на время морозов подняли стоимость аренды парковочного места до 10 тысяч рублей в час (80 тысяч рублей за ночь). Они стали оставлять негативные комментарии в комментариях на сайте URA.RU.

«Четыре пенсии… за ночь», — пишет в комментариях читатель URA.RU. «Все равно бы ночью паркинг в ТЦ был бы пустой. Почему не дать людям возможность оставить там машину? Ну что за отношение к людям у владельцев ТЦ? У гроба карманов нет, как говорится», — пишет другой.

«Крохоборы. Не стыдно так деньги зарабатывать?», — продолжают возмущаться горожане. «Попахивает это жалобой в роспотреб (Роспотребнадзор, — прим.ред.) или заявлением в суд, если такой счет они выкатят», — добавляет другой.

Но нашлись и те, кто поддержал инициативу руководства паркинга. «Так все правильно, когда спрос поднимается, тогда и цены должны расти», — пишет один. Кто-то воспринял ситуацию с юмором: «Дам в аренду тепленький паркинг за 10 000 тысяч за ночь».

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Представители объяснили такое решение желанием «разгрузить» парковочные места для посетителей ТРЦ.

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Екатеринбуржцы не оценили предприимчивость владельцев паркинга возле ТРЦ «Академический, которые на время морозов подняли стоимость аренды парковочного места до 10 тысяч рублей в час (80 тысяч рублей за ночь). Они стали оставлять негативные комментарии в комментариях на сайте URA.RU. «Четыре пенсии… за ночь», — пишет в комментариях читатель URA.RU. «Все равно бы ночью паркинг в ТЦ был бы пустой. Почему не дать людям возможность оставить там машину? Ну что за отношение к людям у владельцев ТЦ? У гроба карманов нет, как говорится», — пишет другой. «Крохоборы. Не стыдно так деньги зарабатывать?», — продолжают возмущаться горожане. «Попахивает это жалобой в роспотреб (Роспотребнадзор, — прим.ред.) или заявлением в суд, если такой счет они выкатят», — добавляет другой. Но нашлись и те, кто поддержал инициативу руководства паркинга. «Так все правильно, когда спрос поднимается, тогда и цены должны расти», — пишет один. Кто-то воспринял ситуацию с юмором: «Дам в аренду тепленький паркинг за 10 000 тысяч за ночь». Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Представители объяснили такое решение желанием «разгрузить» парковочные места для посетителей ТРЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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