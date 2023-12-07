Екатеринбуржцы не оценили предприимчивость владельцев паркинга возле ТРЦ «Академический, которые на время морозов подняли стоимость аренды парковочного места до 10 тысяч рублей в час (80 тысяч рублей за ночь). Они стали оставлять негативные комментарии в комментариях на сайте URA.RU.
«Четыре пенсии… за ночь», — пишет в комментариях читатель URA.RU. «Все равно бы ночью паркинг в ТЦ был бы пустой. Почему не дать людям возможность оставить там машину? Ну что за отношение к людям у владельцев ТЦ? У гроба карманов нет, как говорится», — пишет другой.
«Крохоборы. Не стыдно так деньги зарабатывать?», — продолжают возмущаться горожане. «Попахивает это жалобой в роспотреб (Роспотребнадзор, — прим.ред.) или заявлением в суд, если такой счет они выкатят», — добавляет другой.
Но нашлись и те, кто поддержал инициативу руководства паркинга. «Так все правильно, когда спрос поднимается, тогда и цены должны расти», — пишет один. Кто-то воспринял ситуацию с юмором: «Дам в аренду тепленький паркинг за 10 000 тысяч за ночь».
Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Представители объяснили такое решение желанием «разгрузить» парковочные места для посетителей ТРЦ.
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