Свердловчане возмутились ценой на парковку в 80 тысяч рублей за ночь. Скрин

08 декабря 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

В ТРЦ «Академический» из-за морозов стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы не оценили предприимчивость владельцев паркинга возле ТРЦ «Академический, которые на время морозов подняли стоимость аренды парковочного места до 10 тысяч рублей в час (80 тысяч рублей за ночь). Они стали оставлять негативные комментарии в комментариях на сайте URA.RU. «Четыре пенсии… за ночь», — пишет в комментариях читатель URA.RU. «Все равно бы ночью паркинг в ТЦ был бы пустой. Почему не дать людям возможность оставить там машину? Ну что за отношение к людям у владельцев ТЦ? У гроба карманов нет, как говорится», — пишет другой. «Крохоборы. Не стыдно так деньги зарабатывать?», — продолжают возмущаться горожане. «Попахивает это жалобой в роспотреб (Роспотребнадзор, — прим.ред.) или заявлением в суд, если такой счет они выкатят», — добавляет другой. Но нашлись и те, кто поддержал инициативу руководства паркинга. «Так все правильно, когда спрос поднимается, тогда и цены должны расти», — пишет один. Кто-то воспринял ситуацию с юмором: «Дам в аренду тепленький паркинг за 10 000 тысяч за ночь». Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Представители объяснили такое решение желанием «разгрузить» парковочные места для посетителей ТРЦ. Фото: сайт URA.RU Фото: сайт URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцы не оценили предприимчивость владельцев паркинга возле ТРЦ «Академический, которые на время морозов подняли стоимость аренды парковочного места до 10 тысяч рублей в час (80 тысяч рублей за ночь). Они стали оставлять негативные комментарии в комментариях на сайте URA.RU. «Четыре пенсии… за ночь», — пишет в комментариях читатель URA.RU. «Все равно бы ночью паркинг в ТЦ был бы пустой. Почему не дать людям возможность оставить там машину? Ну что за отношение к людям у владельцев ТЦ? У гроба карманов нет, как говорится», — пишет другой. «Крохоборы. Не стыдно так деньги зарабатывать?», — продолжают возмущаться горожане. «Попахивает это жалобой в роспотреб (Роспотребнадзор, — прим.ред.) или заявлением в суд, если такой счет они выкатят», — добавляет другой. Но нашлись и те, кто поддержал инициативу руководства паркинга. «Так все правильно, когда спрос поднимается, тогда и цены должны расти», — пишет один. Кто-то воспринял ситуацию с юмором: «Дам в аренду тепленький паркинг за 10 000 тысяч за ночь». Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки поднялась до 80 тысяч рублей за ночь. Представители объяснили такое решение желанием «разгрузить» парковочные места для посетителей ТРЦ.