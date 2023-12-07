07 декабря 2023

Курганские власти будут ежедневно проверять, как строят дома для пострадавших от пожаров. Видео

Губернатор Шумков отреагировал на жалобы погорельцев на качество новых домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Логоушка. Курган, логоушка
Губернатор Шумков отправил чиновников проверять новые дома для погорельцев Фото:
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В Курганской области чиновники будут вести ежедневный контроль над строительством домов для жителей сгоревших весной домов в деревне Логоушка. Такое поручение дал глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщает сайт областного правительства.

«Создана специальная комиссия, которая будет ежедневно выезжать в Логоушку и контролировать завершение строительства домов компанией „Аспект“», — информирует пресс-служба губернатора. Комиссию поручил создать губернатор Шумков после жалоб пострадавших от пожара граждан на подрядчика.

В состав комиссии войдут глава Кетовского округа Олег Язовских, директор депстроя области Ирина Саблукова, эксперты и сами жители. В настоящее время в деревне строятся 29 домов, жители не всегда довольны качеством материалов и работ. Шумков отметил, что жилье должно быть качественным — иначе подрядчика ждут суды. Также строительная компания должна устранить найденные недочеты на текущих объектах.

Все построенные дома бесплатно подключили к сетям. Также власти обсуждают вопрос подключения природного газа.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кетовского округа пожаловались на строителей. Компания, возводящая дома в Логоушке, сорвала сроки сдачи домов для жителей, пострадавших от пожаров.

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В Курганской области чиновники будут вести ежедневный контроль над строительством домов для жителей сгоревших весной домов в деревне Логоушка. Такое поручение дал глава региона Вадим Шумков. Об этом сообщает сайт областного правительства. «Создана специальная комиссия, которая будет ежедневно выезжать в Логоушку и контролировать завершение строительства домов компанией „Аспект“», — информирует пресс-служба губернатора. Комиссию поручил создать губернатор Шумков после жалоб пострадавших от пожара граждан на подрядчика. В состав комиссии войдут глава Кетовского округа Олег Язовских, директор депстроя области Ирина Саблукова, эксперты и сами жители. В настоящее время в деревне строятся 29 домов, жители не всегда довольны качеством материалов и работ. Шумков отметил, что жилье должно быть качественным — иначе подрядчика ждут суды. Также строительная компания должна устранить найденные недочеты на текущих объектах. Все построенные дома бесплатно подключили к сетям. Также власти обсуждают вопрос подключения природного газа. Ранее URA.RU сообщало, что жители Кетовского округа пожаловались на строителей. Компания, возводящая дома в Логоушке, сорвала сроки сдачи домов для жителей, пострадавших от пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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