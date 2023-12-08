Происшествия Криминал SHOT: массовое отравление алкоголем произошло в Иркутской области 08 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 + Четверо человек доставили в больницу после отравления алкоголем, двое погибли Фото: Анна Майорова © URA.RU Массовое отравление алкоголем произошло в Иркутской области. В результате погибли два человека. «Шестеро сотрудников, работавшие на Ковыктенском газоконденсатном месторождении в Жигаловском районе региона, решили выпить после работы. Четверых экстренно отравили в больницу, двое скончались», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что какой именно напиток употребили сотрудники, выясняется. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» двум лицам. Максимальным наказанием будет срок на четыре года колонии. Прокуратура по Иркутской области подтвердила произошедшее. По данному факту будет проведена проверка. Массовое отравление алкоголем произошло в Иркутской области. В результате погибли два человека. «Шестеро сотрудников, работавшие на Ковыктенском газоконденсатном месторождении в Жигаловском районе региона, решили выпить после работы. Четверых экстренно отравили в больницу, двое скончались», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что какой именно напиток употребили сотрудники, выясняется. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» двум лицам. Максимальным наказанием будет срок на четыре года колонии. Прокуратура по Иркутской области подтвердила произошедшее. По данному факту будет проведена проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям