Тысячи учеников в России посадят за парты Героев. Фото

08 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» установила 19 тысяч Парт Героя в российских регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ко Дню Героев Отечества 9 декабря «Единая Россия» планирует открыть 1,5 тысячи Парт Героя по всей стране. На партах размещаются портреты и информация о Героях РФ и Великой Отечественной войны. Этот проект уже реализуется в 12 тысячах российских школ. Об этом рассказала координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции в Госдуме Алена Аршинова. «„Единая Россия“ ко Дню Героев Отечества откроет 1,5 тысячи Парт Героя по всей стране», — заявила Аршинова в пресс-релизе на официальном сайте партии. Она добавила, что уже 12 тысяч школ стали участниками данного проекта. В регионах уже установлено 19 тысяч Парт Героя. Они символизируют подвиги отечественных героев и находятся в различных образовательных учреждениях. Например, в Бийском государственном колледже Алтайского края установлена Парта Героя, посвященная, погибшему в ходе СВО при освобождении железнодорожной станции города Попасная в ЛНР, Александру Лобачеву. В Московской области, в Черновской средней школе, есть Парта Героя в честь военного летчика-истребителя Алексея Маресьева. В школе №2 города Обь Новосибирской области используют Парту, названную именем подполковника Воздушно-космических сил РФ Валерия Матвеева. Алена Аршинова подчеркнула, что для детей важно изучать историю через окружающую их школьную среду. Проект «Новая школа» реализует инициативу «Лица Героев», где на фасадах школ и стенах коридоров размещается информация о героях и выдающихся личностях. В некоторых регионах уже появились муралы, включая один посвященный выдающимся педагогам Великой Отечественной войны. Также 8 декабря в школе Мурманской области планируется открытие мурала, посвященного Герою России Михаилу Попову. Фото: Единая Россия Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ко Дню Героев Отечества 9 декабря «Единая Россия» планирует открыть 1,5 тысячи Парт Героя по всей стране. На партах размещаются портреты и информация о Героях РФ и Великой Отечественной войны. Этот проект уже реализуется в 12 тысячах российских школ. Об этом рассказала координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции в Госдуме Алена Аршинова. «„Единая Россия“ ко Дню Героев Отечества откроет 1,5 тысячи Парт Героя по всей стране», — заявила Аршинова в пресс-релизе на официальном сайте партии. Она добавила, что уже 12 тысяч школ стали участниками данного проекта. В регионах уже установлено 19 тысяч Парт Героя. Они символизируют подвиги отечественных героев и находятся в различных образовательных учреждениях. Например, в Бийском государственном колледже Алтайского края установлена Парта Героя, посвященная, погибшему в ходе СВО при освобождении железнодорожной станции города Попасная в ЛНР, Александру Лобачеву. В Московской области, в Черновской средней школе, есть Парта Героя в честь военного летчика-истребителя Алексея Маресьева. В школе №2 города Обь Новосибирской области используют Парту, названную именем подполковника Воздушно-космических сил РФ Валерия Матвеева. Алена Аршинова подчеркнула, что для детей важно изучать историю через окружающую их школьную среду. Проект «Новая школа» реализует инициативу «Лица Героев», где на фасадах школ и стенах коридоров размещается информация о героях и выдающихся личностях. В некоторых регионах уже появились муралы, включая один посвященный выдающимся педагогам Великой Отечественной войны. Также 8 декабря в школе Мурманской области планируется открытие мурала, посвященного Герою России Михаилу Попову.