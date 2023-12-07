Суд в ХМАО назначил женщине штраф за оскорбление и угрозы полицейскому

В ХМАО местная жительница заплатила штраф за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника полиции. Об этом сообщает сайт Когалымского городского суда.
«В ходе […] патрулирования к сотрудникам полиции обратился потерпевший, который сообщил, что его супруга находясь в квартире по месту их совместного проживания не пускает его и их малолетнего ребенка в квартиру», — сообщается в картотеке суда. Прибывших в квартиру сотрудников полиции встретила пьяная хозяйка.
Женщина стала ругаться и отказывалась от прохождения медосвидетельствования. Ее доставили в наркологический кабинет, где она продолжила нецензурно выражаться в адрес полицейского, угрожать и замахиваться на сотрудника руками.
Суд признал женщину виновной по двум статьям УК РФ: публичное оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти. Ей назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
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