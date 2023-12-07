Педиатр, за которого заступились курганцы, раскрыла причину увольнения. Фото

Врач курганской больницы уволилась из-за низкой зарплаты

08 декабря 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Педиатр в селе Введенское уволилась из-за низкой зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Педиатр межрайонной больницы №3 Ирина Ковалева уволилась из-за низкой зарплаты. Врач пыталась донести проблему до руководства, но ее уволили без отработки после подачи третьего заявления. Об этом Ковалева рассказала URA.RU. «Реальная причина увольнения — моя низкая заработная плата. За последний полный месяц, который я отработала — октябрь — я получила 22 тысячи рублей. Это при том, что я работала в субботу. Такая зарплата была не один раз в течение последнего года. Весной я уже писала заявления на увольнение с указанием причины — „низкая зарплата“, мне их не подписали, заявления вернули», — рассказала Ковалева. В администрации больницы врачу уточнили, что в заявлении указана «неверная формулировка» и следует написать «по собственному желанию». 30 ноября Ковалева отправила заявление с верной формулировкой. «В пятницу (1 декабря) я еще отработала день: обслужила вызовы, провела прием пациентов. А в понедельник узнала, что меня уволили без отработки. Я ожидала другую реакцию со стороны руководства, что меня вызовут на беседу и хотя бы причину узнают», — рассказала врач. Ирина Ковалева вела приемы пациентов на участке в селе Введенское ежедневно до 15 часов, после чего выезжала на вызовы к детям на дом в Веденском и прикрепленные поселки и СНТ. При этом официально рабочий день у врача до 15:45. В день на прием приходят не менее 35 пациентов, если работают два участка. Если работает один врач, то в пик заболеваемости ОРВИ бывает до 70-80 пациентов. Что касается диспансеризации, то педиатру накануне сообщили о низких показателях и просили написать объяснительную. «Диспансеризация — это очень трудоемкий процесс. При таком темпе и нагрузке, выполнить ее на 100% я не могу», — признается врач. Ковалева поблагодарила односельчан за поддержку. Она отметила, что после резонанса ее вызывали на беседу к главврачу, но окончательного решения о дальнейшей работе она еще не приняла. URA.RU писало, что курганцы, недовольные увольнением педиатра, готовы пожаловаться на прямую линию президента Владимира Путина. Об этом 7 декабря заявили участники встречи с главврачом межрайонной больницы №3, которые требуют вернуть врача Ирину Ковалеву на работу. Люди были уверенны, что врач пострадала из-за невыполненного плана по диспансеризации. В депздраве сообщили, что главврач предложила Ковалевой вернуться на работу. Педиатр межрайонной больницы №3 Ирина Ковалева уволилась из-за низкой зарплаты при высокой нагрузке Фото: предоставили читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Педиатр межрайонной больницы №3 Ирина Ковалева уволилась из-за низкой зарплаты. Врач пыталась донести проблему до руководства, но ее уволили без отработки после подачи третьего заявления. Об этом Ковалева рассказала URA.RU. «Реальная причина увольнения — моя низкая заработная плата. За последний полный месяц, который я отработала — октябрь — я получила 22 тысячи рублей. Это при том, что я работала в субботу. Такая зарплата была не один раз в течение последнего года. Весной я уже писала заявления на увольнение с указанием причины — „низкая зарплата“, мне их не подписали, заявления вернули», — рассказала Ковалева. В администрации больницы врачу уточнили, что в заявлении указана «неверная формулировка» и следует написать «по собственному желанию». 30 ноября Ковалева отправила заявление с верной формулировкой. «В пятницу (1 декабря) я еще отработала день: обслужила вызовы, провела прием пациентов. А в понедельник узнала, что меня уволили без отработки. Я ожидала другую реакцию со стороны руководства, что меня вызовут на беседу и хотя бы причину узнают», — рассказала врач. Ирина Ковалева вела приемы пациентов на участке в селе Введенское ежедневно до 15 часов, после чего выезжала на вызовы к детям на дом в Веденском и прикрепленные поселки и СНТ. При этом официально рабочий день у врача до 15:45. В день на прием приходят не менее 35 пациентов, если работают два участка. Если работает один врач, то в пик заболеваемости ОРВИ бывает до 70-80 пациентов. Что касается диспансеризации, то педиатру накануне сообщили о низких показателях и просили написать объяснительную. «Диспансеризация — это очень трудоемкий процесс. При таком темпе и нагрузке, выполнить ее на 100% я не могу», — признается врач. Ковалева поблагодарила односельчан за поддержку. Она отметила, что после резонанса ее вызывали на беседу к главврачу, но окончательного решения о дальнейшей работе она еще не приняла. URA.RU писало, что курганцы, недовольные увольнением педиатра, готовы пожаловаться на прямую линию президента Владимира Путина. Об этом 7 декабря заявили участники встречи с главврачом межрайонной больницы №3, которые требуют вернуть врача Ирину Ковалеву на работу. Люди были уверенны, что врач пострадала из-за невыполненного плана по диспансеризации. В депздраве сообщили, что главврач предложила Ковалевой вернуться на работу.