Пермяк избил подростка до крови из-за бутылки и отделался выплатой компенсации

В Горнозаводске (Пермский край) местный житель жестоко избил подростка, который случайно кинул бутылку в его авто. Из-за горнозаводчанина у подростка была сломана кость, ушиблен палец и пошла кровь. За избиение мужчина заплатил чуть менее 200 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.
«В результате преступных действий подозреваемого Квитко Е. В. пострадавшему причинены телесные повреждения: закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости, ушиб первого пальца левой кисти, кровоизлияние задней области шеи справа, кровоподтек левой лопаточной области», — говорится в решении. Тяжесть вреда здоровью была классифицирована как средняя.
Мужчина напал на подростка, когда тот прогуливался с другом. Пострадавший подкинул почти пустую бутылку в воздух, ее ветром снесло в сторону чужого авто. Автовладелец подбежал к подростку, схватил за шею и повалил на землю. Потом обидчик сел на парня сверху, начал выламывать ему пальцы, душить и угрожать убийством. После решения суда автовладелец подал апелляцию с требованием отменить решение о выплате компенсации, но суд его иск отклонил.
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