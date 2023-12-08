Пермяк избил подростка до крови из-за бутылки и отделался выплатой компенсации

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Мужчина сел сверху на подростка и начал его бить и душить Фото:

В Горнозаводске (Пермский край) местный житель жестоко избил подростка, который случайно кинул бутылку в его авто. Из-за горнозаводчанина у подростка была сломана кость, ушиблен палец и пошла кровь. За избиение мужчина заплатил чуть менее 200 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«В результате преступных действий подозреваемого Квитко Е. В. пострадавшему причинены телесные повреждения: закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости, ушиб первого пальца левой кисти, кровоизлияние задней области шеи справа, кровоподтек левой лопаточной области», — говорится в решении. Тяжесть вреда здоровью была классифицирована как средняя.

Мужчина напал на подростка, когда тот прогуливался с другом. Пострадавший подкинул почти пустую бутылку в воздух, ее ветром снесло в сторону чужого авто. Автовладелец подбежал к подростку, схватил за шею и повалил на землю. Потом обидчик сел на парня сверху, начал выламывать ему пальцы, душить и угрожать убийством. После решения суда автовладелец подал апелляцию с требованием отменить решение о выплате компенсации, но суд его иск отклонил.

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В Горнозаводске (Пермский край) местный житель жестоко избил подростка, который случайно кинул бутылку в его авто. Из-за горнозаводчанина у подростка была сломана кость, ушиблен палец и пошла кровь. За избиение мужчина заплатил чуть менее 200 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «В результате преступных действий подозреваемого Квитко Е. В. пострадавшему причинены телесные повреждения: закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости, ушиб первого пальца левой кисти, кровоизлияние задней области шеи справа, кровоподтек левой лопаточной области», — говорится в решении. Тяжесть вреда здоровью была классифицирована как средняя. Мужчина напал на подростка, когда тот прогуливался с другом. Пострадавший подкинул почти пустую бутылку в воздух, ее ветром снесло в сторону чужого авто. Автовладелец подбежал к подростку, схватил за шею и повалил на землю. Потом обидчик сел на парня сверху, начал выламывать ему пальцы, душить и угрожать убийством. После решения суда автовладелец подал апелляцию с требованием отменить решение о выплате компенсации, но суд его иск отклонил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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