Песков: Путину поступило более 600 тысяч вопросов для прямой линии

Поступило очень много обращений накануне Прямой линии с Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Песков
Накануне «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 600 тысяч вопросов, адресованных российскому лидеру. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«До 14 числа Путин будет готовиться. Он всегда тщательно готовится к данному мероприятию. Обращений много, мы уже превысили 600 тысяч. Работа идет. Привлечены эксперты Общероссийского народного фронта для анализа обращений, поступающих от граждан», — заявил Песков.
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