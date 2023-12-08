Политика Песков: Путину поступило более 600 тысяч вопросов для прямой линии 08 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Поступило очень много обращений накануне Прямой линии с Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Накануне «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 600 тысяч вопросов, адресованных российскому лидеру. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «До 14 числа Путин будет готовиться. Он всегда тщательно готовится к данному мероприятию. Обращений много, мы уже превысили 600 тысяч. Работа идет. Привлечены эксперты Общероссийского народного фронта для анализа обращений, поступающих от граждан», — заявил Песков. Накануне «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 600 тысяч вопросов, адресованных российскому лидеру. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «До 14 числа Путин будет готовиться. Он всегда тщательно готовится к данному мероприятию. Обращений много, мы уже превысили 600 тысяч. Работа идет. Привлечены эксперты Общероссийского народного фронта для анализа обращений, поступающих от граждан», — заявил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям