Песков: Путину поступило более 600 тысяч вопросов для прямой линии

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Поступило очень много обращений накануне Прямой линии с Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Песков Фото:

Накануне «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 600 тысяч вопросов, адресованных российскому лидеру. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До 14 числа Путин будет готовиться. Он всегда тщательно готовится к данному мероприятию. Обращений много, мы уже превысили 600 тысяч. Работа идет. Привлечены эксперты Общероссийского народного фронта для анализа обращений, поступающих от граждан», — заявил Песков.

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Накануне «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило свыше 600 тысяч вопросов, адресованных российскому лидеру. Об этом корреспонденту URA.RU в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «До 14 числа Путин будет готовиться. Он всегда тщательно готовится к данному мероприятию. Обращений много, мы уже превысили 600 тысяч. Работа идет. Привлечены эксперты Общероссийского народного фронта для анализа обращений, поступающих от граждан», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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