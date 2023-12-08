Песков: Блинкен сделал красноречивое признание

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий
Украине следует понять, что она не главная забота США, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал красноречивое признание, сказав, что около 90% финансовой военной помощи Украине осталось в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это весьма красноречивое признание <…> На случай Украины — ценой жизни украинцев. Они готовы и дальше их кидать в топку. Жаль, что этого не понимают в Киеве», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главная цель американцев — свое благосостояние, и Украине следует понять, что она не главная забота США.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал красноречивое признание, сказав, что около 90% финансовой военной помощи Украине осталось в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это весьма красноречивое признание <…> На случай Украины — ценой жизни украинцев. Они готовы и дальше их кидать в топку. Жаль, что этого не понимают в Киеве», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главная цель американцев — свое благосостояние, и Украине следует понять, что она не главная забота США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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