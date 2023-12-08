Политика Песков: Блинкен сделал красноречивое признание 08 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Украине следует понять, что она не главная забота США, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал красноречивое признание, сказав, что около 90% финансовой военной помощи Украине осталось в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это весьма красноречивое признание <…> На случай Украины — ценой жизни украинцев. Они готовы и дальше их кидать в топку. Жаль, что этого не понимают в Киеве», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главная цель американцев — свое благосостояние, и Украине следует понять, что она не главная забота США. Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал красноречивое признание, сказав, что около 90% финансовой военной помощи Украине осталось в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это весьма красноречивое признание <…> На случай Украины — ценой жизни украинцев. Они готовы и дальше их кидать в топку. Жаль, что этого не понимают в Киеве», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главная цель американцев — свое благосостояние, и Украине следует понять, что она не главная забота США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям