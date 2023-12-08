Песков: Блинкен сделал красноречивое признание

Украине следует понять, что она не главная забота США, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал красноречивое признание, сказав, что около 90% финансовой военной помощи Украине осталось в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это весьма красноречивое признание <…> На случай Украины — ценой жизни украинцев. Они готовы и дальше их кидать в топку. Жаль, что этого не понимают в Киеве», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что главная цель американцев — свое благосостояние, и Украине следует понять, что она не главная забота США.
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