07 декабря 2023

Сургутянка засудила Utair за неоплаченный отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Женщина высудила почти 300 тысяч рублей Фото:

Бывшая бортпроводница Utair из Сургута засудила авиакомпанию за неоплаченные дни отпуска. Об этом URA.RU сообщил источник из городской адвокатской среды на условиях анонимности.

«В компании Utair бортпроводнице отказали в компенсации почти за год отпуска. Женщина обратилась в суд с иском о возмещении и моральном ущербе. Бывшая сотрудница требовала взыскать с компании 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск заявительницы частично», — сообщил собеседник.

Судя по данным, размещенным на сайте суда, авиакомпанию обязали выплатить бывшей сотруднице 276 тысяч рублей. При увольнении ей не засчитали 287 дней отпуска. В авиакомпанию был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair выплатила 200 тысяч рублей пассажирам за испорченный отдых. В день вылета из Сургута на стойке регистрации пассажирам отказали в перевозке. Они обратились в суд за возмещением ущерба.

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Бывшая бортпроводница Utair из Сургута засудила авиакомпанию за неоплаченные дни отпуска. Об этом URA.RU сообщил источник из городской адвокатской среды на условиях анонимности. «В компании Utair бортпроводнице отказали в компенсации почти за год отпуска. Женщина обратилась в суд с иском о возмещении и моральном ущербе. Бывшая сотрудница требовала взыскать с компании 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск заявительницы частично», — сообщил собеседник. Судя по данным, размещенным на сайте суда, авиакомпанию обязали выплатить бывшей сотруднице 276 тысяч рублей. При увольнении ей не засчитали 287 дней отпуска. В авиакомпанию был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair выплатила 200 тысяч рублей пассажирам за испорченный отдых. В день вылета из Сургута на стойке регистрации пассажирам отказали в перевозке. Они обратились в суд за возмещением ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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