Сургутянка засудила Utair за неоплаченный отпуск

Бывшая бортпроводница Utair из Сургута засудила авиакомпанию за неоплаченные дни отпуска. Об этом URA.RU сообщил источник из городской адвокатской среды на условиях анонимности.
«В компании Utair бортпроводнице отказали в компенсации почти за год отпуска. Женщина обратилась в суд с иском о возмещении и моральном ущербе. Бывшая сотрудница требовала взыскать с компании 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск заявительницы частично», — сообщил собеседник.
Судя по данным, размещенным на сайте суда, авиакомпанию обязали выплатить бывшей сотруднице 276 тысяч рублей. При увольнении ей не засчитали 287 дней отпуска. В авиакомпанию был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair выплатила 200 тысяч рублей пассажирам за испорченный отдых. В день вылета из Сургута на стойке регистрации пассажирам отказали в перевозке. Они обратились в суд за возмещением ущерба.
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