Политика Выборы В Кремле рассказали, когда Путин объявит об участии в выборах Песков: Путин объявит об участии в выборах в оптимальный для себя момент 08 декабря 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Владимир Путин опирается на поддержку людей, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин объявит о своем выдвижении на выборы главы государства тогда, когда настанет оптимальное время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет полностью его решением. Президент всегда опирался и опирается на поддержку людей. Цель — повышение уровня благосостояния людей и уровня жизни. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства», — заявил Песков. Президент России Владимир Путин объявит о своем выдвижении на выборы главы государства тогда, когда настанет оптимальное время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет полностью его решением. Президент всегда опирался и опирается на поддержку людей. Цель — повышение уровня благосостояния людей и уровня жизни. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства», — заявил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям