В Кремле рассказали, когда Путин объявит об участии в выборах

Песков: Путин объявит об участии в выборах в оптимальный для себя момент
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Владимир Путин опирается на поддержку людей, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин объявит о своем выдвижении на выборы главы государства тогда, когда настанет оптимальное время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет полностью его решением. Президент всегда опирался и опирается на поддержку людей. Цель — повышение уровня благосостояния людей и уровня жизни. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства», — заявил Песков.

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Президент России Владимир Путин объявит о своем выдвижении на выборы главы государства тогда, когда настанет оптимальное время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет полностью его решением. Президент всегда опирался и опирается на поддержку людей. Цель — повышение уровня благосостояния людей и уровня жизни. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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