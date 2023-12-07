В пермских лесничествах стартовали продажи новогодних елок

08 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Невысокая елочка обойдется пермякам в 28 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В лесничествах Пермского края начались продажи живых новогодних елей. Об этом сообщили в пермском лесопожарном центре. «С 8 декабря в пермских лесничествах начались продажи живых новогодних елей. Для приобретения нужно приехать в лесничество и написать заявление, после чего заключается договор купли-продажи елки. Для оформления документов необходимы паспорт и ИНН», — сообщили в лесопожарном центре. В договоре купли-продажи, который покупателю выдадут на руки после оплаты хвойного дерева нужной высоты, будет указана дата вырубки и приложена карта-схема с обозначением места, где оно растет Отмечается, что семья или одинокий человек могут купить не более двух елей. Стоимость елки до одного метра в высоту обойдется пермякам в 27,7 рублей. Елка высотой от 1,1 до двух метров будет стоить 55,43 руб. Максимальная стоимость елки составляет 166,28 рублей, за эти деньги дерево будет выше четырех метров. Также всем пермякам, купившим живые елки в лесничествах, нужно сохранять все документы о покупке. Сотрудники ГИБДД штрафуют тех, у кого нет документации на купленные елки. Список адресов всех лесничеств опубликован на сайте министерства природных ресурсов Пермского края.

В лесничествах Пермского края начались продажи живых новогодних елей. Об этом сообщили в пермском лесопожарном центре. «С 8 декабря в пермских лесничествах начались продажи живых новогодних елей. Для приобретения нужно приехать в лесничество и написать заявление, после чего заключается договор купли-продажи елки. Для оформления документов необходимы паспорт и ИНН», — сообщили в лесопожарном центре. В договоре купли-продажи, который покупателю выдадут на руки после оплаты хвойного дерева нужной высоты, будет указана дата вырубки и приложена карта-схема с обозначением места, где оно растет Отмечается, что семья или одинокий человек могут купить не более двух елей. Стоимость елки до одного метра в высоту обойдется пермякам в 27,7 рублей. Елка высотой от 1,1 до двух метров будет стоить 55,43 руб. Максимальная стоимость елки составляет 166,28 рублей, за эти деньги дерево будет выше четырех метров. Также всем пермякам, купившим живые елки в лесничествах, нужно сохранять все документы о покупке. Сотрудники ГИБДД штрафуют тех, у кого нет документации на купленные елки. Список адресов всех лесничеств опубликован на сайте министерства природных ресурсов Пермского края.