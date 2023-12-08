Женева и Малиновка под Челябинском остались без света в аномальные морозы

Поскольку газа в Малиновке нет, в холода жители отапливают дома с помощью электроэнергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три населенных пункта под Челябинском — Малиновка, Женева и Западный — остались без света из-за замыкания на трансформаторе в аномальные морозы. Об этом URA.RU 8 декабря сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«В условиях аномально низких температур 8 декабря в 12.53 на трансформаторной подстанции в деревне Малиновка Сосновского района произошло повреждение силового трансформатора, сопровождающееся задымлением. В результате отключалась воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС „Шершневская“. Без электроснабжения частично оставались жители населенных пунктов Малиновка, Западный и Женева Сосновского района. Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ немедленно прибыли на место», — сообщили в пресс-службе организации.

После устранения локального инцидента в распределительной сети и ряда оперативных переключений на резервные схемы в 14:08 электроснабжение большей части потребителей Западного, Женевы и части деревни Малиновка восстановлено. Чтобы запитать оставшуюся часть потребителей в Малиновке, энергетики приступили к установке новой трансформаторной подстанции. Планируемое время восстановления электроснабжения — 17.00.

Малиновка находится в семи километрах от Челябинска. Для тушения трансформатора на место выезжали силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. По информации местных жителей, в Малиновке отсутствует газоснабжение, отопление в домах электрическое.

Температура наружного воздуха в Челябинске балансирует в районе тридцати градусов мороза. Из-за морозов остались без электричества пять сел в Каслинском районе. В ближайшие дни покидать регион морозы не собираются.