Аномальные морозы задержатся в Челябинской области

В Челябинской области аномально низкая температура воздуха сохранится минимум до 11 декабря. Об этом URA.RU сообщили в челябинском ЦГМС.
«9-11 декабря в Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более ниже климатической нормы. Сильный мороз до минус 40 и ниже местами ожидается 9 и 10 декабря», — уточнили URA.RU в гидромотеоцентре.
Из-за аномальных холодов во всех школах областного центра с 7 декабря действует отмена занятий, а Южно-Уральский госуниверситет перевели на дистант. Водителей попросили не выезжать на трассы региона без острой необходимости. По поручению губернатора Алексея Текслера был создан спецштаб, который будет действовать в период аномалии.
Утром 8 декабря пять поселений региона оказались без электричества из-за морозов. Жители пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в жилых домах и соцучреждениях, ведь отопление в этих селах работает от электроэнергии.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.