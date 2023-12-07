07 декабря 2023

Аномальные морозы задержатся в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, холод, зима, иней, погода, климат, мороз, похолодание
В отдельных районах региона температура опустится ниже минус 40 градусов Фото:

В Челябинской области аномально низкая температура воздуха сохранится минимум до 11 декабря. Об этом URA.RU сообщили в челябинском ЦГМС.

«9-11 декабря в Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более ниже климатической нормы. Сильный мороз до минус 40 и ниже местами ожидается 9 и 10 декабря», — уточнили URA.RU в гидромотеоцентре.

Из-за аномальных холодов во всех школах областного центра с 7 декабря действует отмена занятий, а Южно-Уральский госуниверситет перевели на дистант. Водителей попросили не выезжать на трассы региона без острой необходимости. По поручению губернатора Алексея Текслера был создан спецштаб, который будет действовать в период аномалии.

Утром 8 декабря пять поселений региона оказались без электричества из-за морозов. Жители пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в жилых домах и соцучреждениях, ведь отопление в этих селах работает от электроэнергии.

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В Челябинской области аномально низкая температура воздуха сохранится минимум до 11 декабря. Об этом URA.RU сообщили в челябинском ЦГМС. «9-11 декабря в Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более ниже климатической нормы. Сильный мороз до минус 40 и ниже местами ожидается 9 и 10 декабря», — уточнили URA.RU в гидромотеоцентре. Из-за аномальных холодов во всех школах областного центра с 7 декабря действует отмена занятий, а Южно-Уральский госуниверситет перевели на дистант. Водителей попросили не выезжать на трассы региона без острой необходимости. По поручению губернатора Алексея Текслера был создан спецштаб, который будет действовать в период аномалии. Утром 8 декабря пять поселений региона оказались без электричества из-за морозов. Жители пожаловались URA.RU на отсутствие тепла в жилых домах и соцучреждениях, ведь отопление в этих селах работает от электроэнергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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