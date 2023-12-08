Пермский министр пытается спасти от безработицы друга-мэра

В Пермском крае главе округа готовят новую должность после увольнения

08 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Эдуарда Засухина якобы ждут в министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр по делам Коми-Пермяцкого округа в Пермском крае Алексей Плотников лоббирует введение ставки своего заместителя. По данным источника URA.RU в политтусовке региона, он рассчитывает трудоустроить на нее главу Косинского округа Эдуарда Засухина. Ожидается, что в 2024 году Засухин оставит пост главы. «Плотников с Засухиным давно дружат. С работой в Коми-округе в принципе плохо, не то, что с высокооплачиваемой. И вот, таким образом, он Плотников пытается не оставить товарища в беде», — говорит инсайдер. Плотников и Засухин, по данным источника, имеют давние дружеские отношения. Оба работали в избирательной системе: Засухин до того, как стал главой Косинского округа (январь 2020 года), был членом местного ТИК. Алексей Плотников ранее возглавлял ТИК города Кудымкар. Засухин в беседе с URA.RU заявил, что не владеет информацией о его якобы предстоящем переходе в министерство по делам КПО. «У меня нет такой информации, ничего не знаю об этом», — сказал чиновник. Получить комментарий Плотникова агентству не удалось, на звонок корреспондента он не ответил. Ранее источники URA.RU заявляли, что Засухин может досрочно оставить пост главы Косинского муниципального округа. Однако собеседник, близкий к администрации губернатора заявлял, у края к нему претензий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр по делам Коми-Пермяцкого округа в Пермском крае Алексей Плотников лоббирует введение ставки своего заместителя. По данным источника URA.RU в политтусовке региона, он рассчитывает трудоустроить на нее главу Косинского округа Эдуарда Засухина. Ожидается, что в 2024 году Засухин оставит пост главы. «Плотников с Засухиным давно дружат. С работой в Коми-округе в принципе плохо, не то, что с высокооплачиваемой. И вот, таким образом, он Плотников пытается не оставить товарища в беде», — говорит инсайдер. Плотников и Засухин, по данным источника, имеют давние дружеские отношения. Оба работали в избирательной системе: Засухин до того, как стал главой Косинского округа (январь 2020 года), был членом местного ТИК. Алексей Плотников ранее возглавлял ТИК города Кудымкар. Засухин в беседе с URA.RU заявил, что не владеет информацией о его якобы предстоящем переходе в министерство по делам КПО. «У меня нет такой информации, ничего не знаю об этом», — сказал чиновник. Получить комментарий Плотникова агентству не удалось, на звонок корреспондента он не ответил. Ранее источники URA.RU заявляли, что Засухин может досрочно оставить пост главы Косинского муниципального округа. Однако собеседник, близкий к администрации губернатора заявлял, у края к нему претензий.