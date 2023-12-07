В столице ЯНАО пенсионеры могут бесплатно заниматься фитнесом

В Салехарде (ЯНАО) в рамках проекта «Фитнес 60+» организовали бесплатные занятия фитнесом для пожилых жителей города. Об этом сообщили в telegram-канале городской мэрии.
«Салехардские пенсионеры могут бесплатно заниматься фитнесом. Тренировки для пожилых людей проводят в студии „Атмосфера“, находящейся в здании „Сияние Севера“. Занятия удалось реализовать благодаря проекту „Фитнес 60+“».
Занятия посещают множество пенсионеров. На тренировке выполняются легкие упражнения аэробики и лечебной физкультуры в течение часа.
Ранее URA.RU сообщило о выдаче бесплатных абонементов в спортивные учреждения Губкинского района (ЯНАО) участникам военной спецоперации. Бойцы частных военных компаний смогут проходить реабилитацию в спортзалах.
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