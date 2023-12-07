07 декабря 2023

В столице ЯНАО пенсионеры могут бесплатно заниматься фитнесом

Для пенсионеров в Салехарде организовали бесплатные спортивные тренировки
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, физкультура, спортивный зал, детский садик, обручи
В Салехарде пожилые люди бесплатно занимаются лечебной физкультурой Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в рамках проекта «Фитнес 60+» организовали бесплатные занятия фитнесом для пожилых жителей города. Об этом сообщили в telegram-канале городской мэрии.

«Салехардские пенсионеры могут бесплатно заниматься фитнесом. Тренировки для пожилых людей проводят в студии „Атмосфера“, находящейся в здании „Сияние Севера“. Занятия удалось реализовать благодаря проекту „Фитнес 60+“».

Занятия посещают множество пенсионеров. На тренировке выполняются легкие упражнения аэробики и лечебной физкультуры в течение часа.

Ранее URA.RU сообщило о выдаче бесплатных абонементов в спортивные учреждения Губкинского района (ЯНАО) участникам военной спецоперации. Бойцы частных военных компаний смогут проходить реабилитацию в спортзалах.

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В Салехарде (ЯНАО) в рамках проекта «Фитнес 60+» организовали бесплатные занятия фитнесом для пожилых жителей города. Об этом сообщили в telegram-канале городской мэрии. «Салехардские пенсионеры могут бесплатно заниматься фитнесом. Тренировки для пожилых людей проводят в студии „Атмосфера“, находящейся в здании „Сияние Севера“. Занятия удалось реализовать благодаря проекту „Фитнес 60+“». Занятия посещают множество пенсионеров. На тренировке выполняются легкие упражнения аэробики и лечебной физкультуры в течение часа. Ранее URA.RU сообщило о выдаче бесплатных абонементов в спортивные учреждения Губкинского района (ЯНАО) участникам военной спецоперации. Бойцы частных военных компаний смогут проходить реабилитацию в спортзалах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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