Путин: российские бойцы развеяли миф о неуязвимости западных танков

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Владимир Путин заявил, что западные танки на Украине оказались уязвимы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные развеяли миф об неуязвимости западных танков на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

«Военные РФ отважно действовали в составе штурмовых групп. Невзирая на ранения, они вели за собой подразделения. Они полностью развеяли миф о неуязвимости западных установок и танков. <…> Все проявили доблесть», — рассказал Владимир Путин. URA.RU вело прямую-трансляцию с мероприятия. Всего Путин наградил 15 военнослужащих. Он отметил их вклад в защиту родины.

Перед началом контрнаступления страны Запада отправили на Украину тяжелые танки. Предполагалось, что они существенно повлияют на ход спецоперации. Однако этого не произошло.

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Российские военные развеяли миф об неуязвимости западных танков на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества. «Военные РФ отважно действовали в составе штурмовых групп. Невзирая на ранения, они вели за собой подразделения. Они полностью развеяли миф о неуязвимости западных установок и танков. <…> Все проявили доблесть», — рассказал Владимир Путин. URA.RU вело прямую-трансляцию с мероприятия. Всего Путин наградил 15 военнослужащих. Он отметил их вклад в защиту родины. Перед началом контрнаступления страны Запада отправили на Украину тяжелые танки. Предполагалось, что они существенно повлияют на ход спецоперации. Однако этого не произошло.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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