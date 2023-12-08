К челябинскому губернатору приехал глава транспортной полиции УрФО

08 декабря 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел рабочую встречу с начальником транспортной полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру приехал начальник Управления на транспорте МВД России по УрФО Александр Востриков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Работа транспортной полиции ведется в условиях достаточно непростой экономической и общественно-политической обстановки. Существенно возросли риски различного рода происшествий, правонарушений, террористических посягательств на объекты транспортной инфраструктуры. Несмотря на это, мы видим позитивные результаты в деятельности транспортной полиции: с начала года снижается число зарегистрированных преступлений, увеличивается раскрываемость», — цитируют слова Текслера в пресс-службе правительства региона. Текслер отметил важность ежедневного труда транспортной полиции. Он подчеркнул, что ценит вовлеченность и конструктивный подход. Ранее глава региона на встрече с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым поднял вопрос о важности работы в сфере противодействия терроризма на объектах транспортной инфраструктуры.

К губернатору Челябинской области Алексею Текслеру приехал начальник Управления на транспорте МВД России по УрФО Александр Востриков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Работа транспортной полиции ведется в условиях достаточно непростой экономической и общественно-политической обстановки. Существенно возросли риски различного рода происшествий, правонарушений, террористических посягательств на объекты транспортной инфраструктуры. Несмотря на это, мы видим позитивные результаты в деятельности транспортной полиции: с начала года снижается число зарегистрированных преступлений, увеличивается раскрываемость», — цитируют слова Текслера в пресс-службе правительства региона. Текслер отметил важность ежедневного труда транспортной полиции. Он подчеркнул, что ценит вовлеченность и конструктивный подход. Ранее глава региона на встрече с начальником Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Сергеем Кокшаровым поднял вопрос о важности работы в сфере противодействия терроризма на объектах транспортной инфраструктуры.