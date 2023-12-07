Мэрия Сургута пытается через суд снизить стоимость самого известного долгостроя в городе

Мэрия Сургута нашла способ избавиться от самого известного долгостроя в городе

08 декабря 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Только суд поможет мэрии Сургута решить вопрос с долгострой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Сургута пытается через суд снизить стоимость известного долгостроя на пересечении улиц Югорская и Мелик-Карамова, который стоит там уже около 20 лет. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Мэрия уже два раза пыталась продать недостроенную многоэтажку за миллиард рублей, но никто на торги не заявился. Эта цена, на которой настаивает владелец здания. Сейчас мэрия собирается обратиться в суд и снизить стоимость объекта. Но перед этим нужно еще провести оценку здания. По предварительным подсчетам, стоимость объекта не превышает 250 млн, но владелец продолжает настаивать на миллиарде», — сообщил собеседник. Как сообщил собеседник, собственник знает, что здание стоит дешевле, но специально настаивает на высокой цене, чтобы не лишиться объекта. В мэрии Сургута подтвердили информацию о том, что два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок даже при 15 процентной скидке. Так же подтвердилась информация о намерении зайти в суды. «Задача которую видит перед собой администрация города — это превратить недострой в завершенный объект. И для жителей, и для визуального облика Сургута это важно. По закону у администрации города остается право провести альтернативную оценку и через решение суда выставить недострой по этой оценке на торги. Если, конечно, суд с таким решением согласится. Этот вариант развития событий действительно рассматривается. Окончательное решение еще не принято», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что администрация выставила на торги недостроенное здание на Югорской. Объект почти в три тысячи квадратных метров пытались продать за 920 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Сургута пытается через суд снизить стоимость известного долгостроя на пересечении улиц Югорская и Мелик-Карамова, который стоит там уже около 20 лет. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Мэрия уже два раза пыталась продать недостроенную многоэтажку за миллиард рублей, но никто на торги не заявился. Эта цена, на которой настаивает владелец здания. Сейчас мэрия собирается обратиться в суд и снизить стоимость объекта. Но перед этим нужно еще провести оценку здания. По предварительным подсчетам, стоимость объекта не превышает 250 млн, но владелец продолжает настаивать на миллиарде», — сообщил собеседник. Как сообщил собеседник, собственник знает, что здание стоит дешевле, но специально настаивает на высокой цене, чтобы не лишиться объекта. В мэрии Сургута подтвердили информацию о том, что два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок даже при 15 процентной скидке. Так же подтвердилась информация о намерении зайти в суды. «Задача которую видит перед собой администрация города — это превратить недострой в завершенный объект. И для жителей, и для визуального облика Сургута это важно. По закону у администрации города остается право провести альтернативную оценку и через решение суда выставить недострой по этой оценке на торги. Если, конечно, суд с таким решением согласится. Этот вариант развития событий действительно рассматривается. Окончательное решение еще не принято», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что администрация выставила на торги недостроенное здание на Югорской. Объект почти в три тысячи квадратных метров пытались продать за 920 миллионов рублей.