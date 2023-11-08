Мэрия Сургута за миллиард рублей продает недостроенную высотку

09 ноября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Здание начали строить в начале двухтысячных годов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Сургута объявила повторные торги недостроенной многоэтажки на пересечении Мелик-Карамова и Югорской. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Мэрия Сургута уже пыталась продать объект весной этого года. Но на торги никто не заявился. В планах администрации повторить аукцион. Незавершенный объект они оценили в 1 миллиард рублей», — сообщил собеседник. По данным, указанным на сайте мэрии, объект почти в три тысячи квадратных метров выставлен на торги за 920 миллионов рублей. В администрации подтвердили информацию о продаже здания и сообщили, что решение обусловлено решением суда. «Объект незавершенного строительства на пересечении улиц Мелик-Карамова и Югорской находится в частной собственности. В связи с тем, что собственник не занимается строительством объекта, Арбитражный суд принял решение изъять здание путем продажи с публичных торгов для завершения строительства. Аукцион по продаже долгостроя, назначенный на 11 мая 2023 года, признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута продали старейшую городскую баню инвестору из Тюмени. Компания «Аврора» пообещала реконструировать «Сандуны» и превратить ее в современный банный комплекс «Городские парильни». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Сургута объявила повторные торги недостроенной многоэтажки на пересечении Мелик-Карамова и Югорской. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Мэрия Сургута уже пыталась продать объект весной этого года. Но на торги никто не заявился. В планах администрации повторить аукцион. Незавершенный объект они оценили в 1 миллиард рублей», — сообщил собеседник. По данным, указанным на сайте мэрии, объект почти в три тысячи квадратных метров выставлен на торги за 920 миллионов рублей. В администрации подтвердили информацию о продаже здания и сообщили, что решение обусловлено решением суда. «Объект незавершенного строительства на пересечении улиц Мелик-Карамова и Югорской находится в частной собственности. В связи с тем, что собственник не занимается строительством объекта, Арбитражный суд принял решение изъять здание путем продажи с публичных торгов для завершения строительства. Аукцион по продаже долгостроя, назначенный на 11 мая 2023 года, признали несостоявшимся в связи с отсутствием заявок», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута продали старейшую городскую баню инвестору из Тюмени. Компания «Аврора» пообещала реконструировать «Сандуны» и превратить ее в современный банный комплекс «Городские парильни».