Начальник курганского УФСИН претендует на генеральскую должность в Челябинске. Инсайд

Глава курганского УФСИН Мачушкин ждет назначения в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, мачушкин михаил
Начальник курганского УФСИН может возглавить ведомство в Челябинске Фото:

Начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина могут назначить руководителем челябинского главка исправительных заведений. Возможное назначение позволит ему дослужиться до генеральского чина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству.

«Мачушкина могут назначить руководителем челябинского ГУФСИН, где можно дослужиться до генерала», — поделились информацией источники. По их данным, курганский начальник УФСИН числится среди претендентов, которые могут возглавить главк соседнего региона.

Полковник внутренней службы был назначен в Курган из Владимира почти шесть лет назад. «В местных колониях он поднял производство, сделал исправительные центры и трудоустроил большое количество осужденных — заслуг для нового назначения достаточно», — говорят собеседники редакции. Однако челябинский ГУФСИН — непростое место для работы, поэтому там часто меняются руководители.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского УФСИН решил повенчаться со своей супругой. На церемонию в храм прибыли местные VIP.

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Начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина могут назначить руководителем челябинского главка исправительных заведений. Возможное назначение позволит ему дослужиться до генеральского чина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Мачушкина могут назначить руководителем челябинского ГУФСИН, где можно дослужиться до генерала», — поделились информацией источники. По их данным, курганский начальник УФСИН числится среди претендентов, которые могут возглавить главк соседнего региона. Полковник внутренней службы был назначен в Курган из Владимира почти шесть лет назад. «В местных колониях он поднял производство, сделал исправительные центры и трудоустроил большое количество осужденных — заслуг для нового назначения достаточно», — говорят собеседники редакции. Однако челябинский ГУФСИН — непростое место для работы, поэтому там часто меняются руководители. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского УФСИН решил повенчаться со своей супругой. На церемонию в храм прибыли местные VIP.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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