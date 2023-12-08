Начальник курганского УФСИН претендует на генеральскую должность в Челябинске. Инсайд

Глава курганского УФСИН Мачушкин ждет назначения в Челябинск

08 декабря 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Начальник курганского УФСИН может возглавить ведомство в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина могут назначить руководителем челябинского главка исправительных заведений. Возможное назначение позволит ему дослужиться до генеральского чина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Мачушкина могут назначить руководителем челябинского ГУФСИН, где можно дослужиться до генерала», — поделились информацией источники. По их данным, курганский начальник УФСИН числится среди претендентов, которые могут возглавить главк соседнего региона. Полковник внутренней службы был назначен в Курган из Владимира почти шесть лет назад. «В местных колониях он поднял производство, сделал исправительные центры и трудоустроил большое количество осужденных — заслуг для нового назначения достаточно», — говорят собеседники редакции. Однако челябинский ГУФСИН — непростое место для работы, поэтому там часто меняются руководители. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского УФСИН решил повенчаться со своей супругой. На церемонию в храм прибыли местные VIP.

Начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина могут назначить руководителем челябинского главка исправительных заведений. Возможное назначение позволит ему дослужиться до генеральского чина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству. «Мачушкина могут назначить руководителем челябинского ГУФСИН, где можно дослужиться до генерала», — поделились информацией источники. По их данным, курганский начальник УФСИН числится среди претендентов, которые могут возглавить главк соседнего региона. Полковник внутренней службы был назначен в Курган из Владимира почти шесть лет назад. «В местных колониях он поднял производство, сделал исправительные центры и трудоустроил большое количество осужденных — заслуг для нового назначения достаточно», — говорят собеседники редакции. Однако челябинский ГУФСИН — непростое место для работы, поэтому там часто меняются руководители. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского УФСИН решил повенчаться со своей супругой. На церемонию в храм прибыли местные VIP.