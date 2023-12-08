Начальника УФСИН России по Курганской области Михаила Мачушкина могут назначить руководителем челябинского главка исправительных заведений. Возможное назначение позволит ему дослужиться до генеральского чина. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовому ведомству.
«Мачушкина могут назначить руководителем челябинского ГУФСИН, где можно дослужиться до генерала», — поделились информацией источники. По их данным, курганский начальник УФСИН числится среди претендентов, которые могут возглавить главк соседнего региона.
Полковник внутренней службы был назначен в Курган из Владимира почти шесть лет назад. «В местных колониях он поднял производство, сделал исправительные центры и трудоустроил большое количество осужденных — заслуг для нового назначения достаточно», — говорят собеседники редакции. Однако челябинский ГУФСИН — непростое место для работы, поэтому там часто меняются руководители.
Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского УФСИН решил повенчаться со своей супругой. На церемонию в храм прибыли местные VIP.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.