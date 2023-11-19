Начальник УФСИН по Курганской области Михайл Мачушкин прошел обряд венчания со своей супругой. На церемонии присутствовали Главный федеральный инспектор по Курганской области и начальник ГУ МЧС. Об этом информирует сайт курганской епархии.
«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 19 ноября <…> совершил Таинство Венчания, соединив церковным браком начальника УФСИН по Курганской области Михаила Мачушкина и его супругу Елену», — говорится в новости на сайте епархии. В качестве участников и гостей на венчание пришли статусные гости — Артем Пушкин и Юрий Землянский.
Чете Мачушкиных митрополит подарил икону Владимирской Божией Матери. Он пожелал, чтобы образ хранил их семью от бед.
В Кургане прошло венчание главы УФСИН Михаила Мачушкина с супругой
Начальник УФСИН по Курганской области Михайл Мачушкин прошел обряд венчания со своей супругой. На церемонии присутствовали Главный федеральный инспектор по Курганской области и начальник ГУ МЧС. Об этом информирует сайт курганской епархии. «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 19 ноября <…> совершил Таинство Венчания, соединив церковным браком начальника УФСИН по Курганской области Михаила Мачушкина и его супругу Елену», — говорится в новости на сайте епархии. В качестве участников и гостей на венчание пришли статусные гости — Артем Пушкин и Юрий Землянский. Чете Мачушкиных митрополит подарил икону Владимирской Божией Матери. Он пожелал, чтобы образ хранил их семью от бед.