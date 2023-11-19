В Кургане венчался начальник УФСИН Мачушкин

В Кургане венчали главу курганского УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник УФСИН по Курганской области Михайл Мачушкин прошел обряд венчания со своей супругой. На церемонии присутствовали Главный федеральный инспектор по Курганской области и начальник ГУ МЧС. Об этом информирует сайт курганской епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 19 ноября <…> совершил Таинство Венчания, соединив церковным браком начальника УФСИН по Курганской области Михаила Мачушкина и его супругу Елену», — говорится в новости на сайте епархии. В качестве участников и гостей на венчание пришли статусные гости — Артем Пушкин и Юрий Землянский.

Чете Мачушкиных митрополит подарил икону Владимирской Божией Матери. Он пожелал, чтобы образ хранил их семью от бед.

В Кургане прошло венчание главы УФСИН Михаила Мачушкина с супругой фото: Курганская епархия https://kurganvera.ru/news/glava/mitropolit-daniil-sovershil-tainstvo-venchaniya-v-aleksandro-nevskom-sobore2023/

Чету Мачушкиных венчал Митрополит Курганский и Белозерский Даниил фото: Курганская епархия https://kurganvera.ru/news/glava/mitropolit-daniil-sovershil-tainstvo-venchaniya-v-aleksandro-nevskom-sobore2023/

В церемонии принял участие главный федеральный инспектор Артем Пушкин фото: Курганская епархия https://kurganvera.ru/news/glava/mitropolit-daniil-sovershil-tainstvo-venchaniya-v-aleksandro-nevskom-sobore2023/