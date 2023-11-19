19 ноября 2023
18 ноября 2023

Курганские VIP собрались на венчание статусного силовика. Фото

В Кургане венчался начальник УФСИН Мачушкин
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, мачушкин михаил
В Кургане венчали главу курганского УФСИН Фото:

Начальник УФСИН по Курганской области Михайл Мачушкин прошел обряд венчания со своей супругой. На церемонии присутствовали Главный федеральный инспектор по Курганской области и начальник ГУ МЧС. Об этом информирует сайт курганской епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 19 ноября <…> совершил Таинство Венчания, соединив церковным браком начальника УФСИН по Курганской области Михаила Мачушкина и его супругу Елену», — говорится в новости на сайте епархии. В качестве участников и гостей на венчание пришли статусные гости — Артем Пушкин и Юрий Землянский.

Чете Мачушкиных митрополит подарил икону Владимирской Божией Матери. Он пожелал, чтобы образ хранил их семью от бед.

В Кургане прошло венчание главы УФСИН Михаила Мачушкина с супругой
В Кургане прошло венчание главы УФСИН Михаила Мачушкина с супругой
Чету Мачушкиных венчал Митрополит Курганский и Белозерский Даниил
Чету Мачушкиных венчал Митрополит Курганский и Белозерский Даниил
В церемонии принял участие главный федеральный инспектор Артем Пушкин
В церемонии принял участие главный федеральный инспектор Артем Пушкин
Венчавшимся митрополит подарил икону Божией Матери
Венчавшимся митрополит подарил икону Божией Матери

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Начальник УФСИН по Курганской области Михайл Мачушкин прошел обряд венчания со своей супругой. На церемонии присутствовали Главный федеральный инспектор по Курганской области и начальник ГУ МЧС. Об этом информирует сайт курганской епархии. «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 19 ноября <…> совершил Таинство Венчания, соединив церковным браком начальника УФСИН по Курганской области Михаила Мачушкина и его супругу Елену», — говорится в новости на сайте епархии. В качестве участников и гостей на венчание пришли статусные гости — Артем Пушкин и Юрий Землянский. Чете Мачушкиных митрополит подарил икону Владимирской Божией Матери. Он пожелал, чтобы образ хранил их семью от бед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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