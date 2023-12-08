Награжденный Путиным боец рассказал о разговоре с президентом

Командир Казымов: военные хотят, чтобы Путин был главой РФ в условиях СВО

08 декабря 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Награждение героев СВО прошло в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Старший лейтенант, командир десантно-штурмовой роты 40 бригады морской пехоты Эдуард Казымов заявил URA.RU, что военнослужащие, с которыми он общается, хотят, чтобы президент России Владимир Путин был главой РФ до конца спецоперации. Именно поэтому личный состав бригады Казымова попросил, чтобы Путин баллотировался на новый срок. Корреспондент URA.RU спросил, о чем Казымов общался с Путиным. На что командир десантно-штурмовой роты 40 бригады морской пехоты заявил: «Мы начали с ним и хотим закончить с ним. Встали на защиту Донбасса и всей России вместе с ним, в соответствии с его решением. И личный состав нашей бригады просит, чтобы верховный главнокомандующий дальше продолжил свою деятельность на новом сроке», — рассказал Эдуард Казымов. После этого корреспондент URA.RU спросил, что ответил Путин. «Он сказал, что будет баллотироваться», — отметил Казымов. На это командир роты сообщил, что чувствует гордость и радость. Казымов также сказал, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему предложат. «Сейчас закончится мероприятие и возвращаемся к подразделению дальше, выполнять работу свою», — закончил Казымов, который был награжден на церемонии. На церемонии вручения медалей героям СВО стало известно, что Путин будет баллотироваться на новый срок. Об этом рассказал герой ДНР Артем Жога. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старший лейтенант, командир десантно-штурмовой роты 40 бригады морской пехоты Эдуард Казымов заявил URA.RU, что военнослужащие, с которыми он общается, хотят, чтобы президент России Владимир Путин был главой РФ до конца спецоперации. Именно поэтому личный состав бригады Казымова попросил, чтобы Путин баллотировался на новый срок. Корреспондент URA.RU спросил, о чем Казымов общался с Путиным. На что командир десантно-штурмовой роты 40 бригады морской пехоты заявил: «Мы начали с ним и хотим закончить с ним. Встали на защиту Донбасса и всей России вместе с ним, в соответствии с его решением. И личный состав нашей бригады просит, чтобы верховный главнокомандующий дальше продолжил свою деятельность на новом сроке», — рассказал Эдуард Казымов. После этого корреспондент URA.RU спросил, что ответил Путин. «Он сказал, что будет баллотироваться», — отметил Казымов. На это командир роты сообщил, что чувствует гордость и радость. Казымов также сказал, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему предложат. «Сейчас закончится мероприятие и возвращаемся к подразделению дальше, выполнять работу свою», — закончил Казымов, который был награжден на церемонии. На церемонии вручения медалей героям СВО стало известно, что Путин будет баллотироваться на новый срок. Об этом рассказал герой ДНР Артем Жога.