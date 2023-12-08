Путин выдвинулся на выборы президента в 2024 году

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Владимир Путин будет выдвигаться на выборы президента России в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем.

Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Около 70% россиян поддерживают идею, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок президентства, как сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос также показал, что 15% респондентов считают, что Путин должен остаться в политике, но не обязательно на посту президента, а занять другую должность.

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Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Около 70% россиян поддерживают идею, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок президентства, как сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос также показал, что 15% респондентов считают, что Путин должен остаться в политике, но не обязательно на посту президента, а занять другую должность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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