Путин выдвинулся на выборы президента в 2024 году

Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем.
Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Около 70% россиян поддерживают идею, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок президентства, как сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос также показал, что 15% респондентов считают, что Путин должен остаться в политике, но не обязательно на посту президента, а занять другую должность.
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