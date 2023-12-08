Путин выдвинулся на выборы президента в 2024 году

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году

08 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин будет выдвигаться на выборы президента России в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Около 70% россиян поддерживают идею, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок президентства, как сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос также показал, что 15% респондентов считают, что Путин должен остаться в политике, но не обязательно на посту президента, а занять другую должность.

Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем. Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. Дату утвердили в ходе голосования на пленарном заседании Совета Федерации. Около 70% россиян поддерживают идею, что Владимир Путин должен баллотироваться на новый срок президентства, как сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос также показал, что 15% респондентов считают, что Путин должен остаться в политике, но не обязательно на посту президента, а занять другую должность.