Из квартиры тюменского бизнесмена украли дорогую посуду

08 декабря 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

О краже редкой посуды «Мисс Россия 2016» рассказала в своих соцсетях Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени из новой квартиры бизнесмена Ильи Пискулина и его жены Яны Добровольской украли винтажную посуду. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях. «Пришла коробка с винтажной посудой, которую я выбирала с душой. И вчера обнаружила, что ее украли. Я первые минуты ходила по квартире и искала ее, но потом поняла, что все-таки украли. Я даже поплакала, расстроилась. Но не из-за финансовых или временных затрат. Тот, кто собирал винтаж когда-нибудь, понимает, насколько это прекрасно, когда ты нашел редкую вещь», — рассказала Добровольская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России). Девушка ответила, что покупала украденную посуду у коллекционеров. Теперь тюменка поручила ответственным за ремонт в квартире разобраться в этой ситуации.

В Тюмени из новой квартиры бизнесмена Ильи Пискулина и его жены Яны Добровольской украли винтажную посуду. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях. «Пришла коробка с винтажной посудой, которую я выбирала с душой. И вчера обнаружила, что ее украли. Я первые минуты ходила по квартире и искала ее, но потом поняла, что все-таки украли. Я даже поплакала, расстроилась. Но не из-за финансовых или временных затрат. Тот, кто собирал винтаж когда-нибудь, понимает, насколько это прекрасно, когда ты нашел редкую вещь», — рассказала Добровольская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России). Девушка ответила, что покупала украденную посуду у коллекционеров. Теперь тюменка поручила ответственным за ремонт в квартире разобраться в этой ситуации.