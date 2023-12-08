Из квартиры тюменского бизнесмена украли дорогую посуду

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Мисс Россия Яна Добровольская. Тюмень, добровольская яна
О краже редкой посуды «Мисс Россия 2016» рассказала в своих соцсетях Фото:

В Тюмени из новой квартиры бизнесмена Ильи Пискулина и его жены Яны Добровольской украли винтажную посуду. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

«Пришла коробка с винтажной посудой, которую я выбирала с душой. И вчера обнаружила, что ее украли. Я первые минуты ходила по квартире и искала ее, но потом поняла, что все-таки украли. Я даже поплакала, расстроилась. Но не из-за финансовых или временных затрат. Тот, кто собирал винтаж когда-нибудь, понимает, насколько это прекрасно, когда ты нашел редкую вещь», — рассказала Добровольская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России).

Девушка ответила, что покупала украденную посуду у коллекционеров. Теперь тюменка поручила ответственным за ремонт в квартире разобраться в этой ситуации.

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В Тюмени из новой квартиры бизнесмена Ильи Пискулина и его жены Яны Добровольской украли винтажную посуду. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях. «Пришла коробка с винтажной посудой, которую я выбирала с душой. И вчера обнаружила, что ее украли. Я первые минуты ходила по квартире и искала ее, но потом поняла, что все-таки украли. Я даже поплакала, расстроилась. Но не из-за финансовых или временных затрат. Тот, кто собирал винтаж когда-нибудь, понимает, насколько это прекрасно, когда ты нашел редкую вещь», — рассказала Добровольская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России). Девушка ответила, что покупала украденную посуду у коллекционеров. Теперь тюменка поручила ответственным за ремонт в квартире разобраться в этой ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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