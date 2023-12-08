Путин присвоил младшему сержанту из Свердловской области звание Героя России. Фото

08 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил уральца Дмитрия Еремина в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил младшему сержанту Дмитрию Еремину из поселка Малышева (Свердловская область) звание Героя России. Боец участвовал в освобождении Авдеевки. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Фонда «Защитники Отечества». «Боец специальной военной операции Дмитрий Еремин из поселка Малышева Свердловской области награжден „Золотой Звездой“ Героя России. Награду 8 декабря вручил президент Владимир Путин в Кремле. Он также награжден медалями „За храбрость“, „За боевые отличия“, медалью участника СВО», — заявили в президентском фонде. Дмитрий Еремин родился 15 марта 1978 года. Проживает с семьей в поселке Малышева. На специальную военную операцию ушел добровольцем в августе 2023 года. Мама Людмила Еремина вспоминает, что сын не мог оставаться в стороне и посчитал своим долгом встать на защиту родины. «Митя рос простым добрым мальчиком. Окончил школу номер 17 в Рефтинском, служил в Снежинске, оттуда привез свою молодую жену. Все очень переживали, когда поехал на СВО, но переубеждать не было смысла. Он настоящий мужчина и патриот. Целый месяц с сыном не было связи. Это было самое трудное время в нашей жизни», — рассказала мама бойца.

Президент России Владимир Путин присвоил младшему сержанту Дмитрию Еремину из поселка Малышева (Свердловская область) звание Героя России. Боец участвовал в освобождении Авдеевки. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении Фонда «Защитники Отечества». «Боец специальной военной операции Дмитрий Еремин из поселка Малышева Свердловской области награжден „Золотой Звездой“ Героя России. Награду 8 декабря вручил президент Владимир Путин в Кремле. Он также награжден медалями „За храбрость“, „За боевые отличия“, медалью участника СВО», — заявили в президентском фонде. Дмитрий Еремин родился 15 марта 1978 года. Проживает с семьей в поселке Малышева. На специальную военную операцию ушел добровольцем в августе 2023 года. Мама Людмила Еремина вспоминает, что сын не мог оставаться в стороне и посчитал своим долгом встать на защиту родины. «Митя рос простым добрым мальчиком. Окончил школу номер 17 в Рефтинском, служил в Снежинске, оттуда привез свою молодую жену. Все очень переживали, когда поехал на СВО, но переубеждать не было смысла. Он настоящий мужчина и патриот. Целый месяц с сыном не было связи. Это было самое трудное время в нашей жизни», — рассказала мама бойца.