Песков: решение Путина объявить об участии в выборах было спонтанным

08 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Решение Путина выдвинуться на новый срок не было «домашней заготовкой», заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что президент РФ Владимир Путин спонтанно решил сообщить о своем выдвижении на выборы. По его словам, он сообщил об этом Героям России именно потому, что они задали данный вопрос. Это была реакция на обращение людей. «Сегодня было плановое мероприятие. Именно на этой церемонии наши герои и члены семей в личном плане обратились к президенту», — заявил Песков во время конференц-колла. Пескову задали вопрос, почему президент РФ решил объявить о своем выдвижении именно данным людям. Он ответил, что Путин ответил на вопрос именно тем, кто его задал. А также, что его выдвижение является спонтанным решением. «Нет. Ему задали вопрос и он ответил. Это абсолютно спонтанное решение. Заявление Путина о том, что он принял решение баллотироваться на новый срок, не было домашней заготовкой — он реагировал на обращения», — пояснил представитель Кремля. Ранее сообщалось, что Путин объявил о своем решении выдвинуться на выборы президента России в 2024 году. Об этом он объявил во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии нынешнего президента РФ в предстоящих выборах задал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что президент РФ Владимир Путин спонтанно решил сообщить о своем выдвижении на выборы. По его словам, он сообщил об этом Героям России именно потому, что они задали данный вопрос. Это была реакция на обращение людей. «Сегодня было плановое мероприятие. Именно на этой церемонии наши герои и члены семей в личном плане обратились к президенту», — заявил Песков во время конференц-колла. Пескову задали вопрос, почему президент РФ решил объявить о своем выдвижении именно данным людям. Он ответил, что Путин ответил на вопрос именно тем, кто его задал. А также, что его выдвижение является спонтанным решением. «Нет. Ему задали вопрос и он ответил. Это абсолютно спонтанное решение. Заявление Путина о том, что он принял решение баллотироваться на новый срок, не было домашней заготовкой — он реагировал на обращения», — пояснил представитель Кремля. Ранее сообщалось, что Путин объявил о своем решении выдвинуться на выборы президента России в 2024 году. Об этом он объявил во время церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии нынешнего президента РФ в предстоящих выборах задал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем.