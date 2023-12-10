В Челябинске из-за морозов ремонт общественного транспорта стал круглосуточным

11 декабря 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Для дежурных введут дополнительные ночные смены на время аномальной погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автобусные и трамвайно-троллейбусные предприятия Челябинска переходят на круглосуточный режим работы из-за морозов. Ввести дополнительные часы обслуживания транспорта мэр Наталья Котова поручила заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксезнову на аппаратном совещании 11 декабря. «Дежурные должны выходить ночью и прогревать двигатели, если нужно», — заявила Котова. Предприятия будут работать над обслуживанием и ремонтом вагонов и машин круглосуточно. Необходимость выхода дежурных по ночам возникла из-за рисков позднего выхода транспорта на линию. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы к концу недели, 17 декабря, сменят снегопады. Из-за холодов с 7 декабря отменены занятия во всех школах Челябинска, а с 8 декабря перешли на дистант и вузы. Все службы города переведены в режим особой готовности.

Автобусные и трамвайно-троллейбусные предприятия Челябинска переходят на круглосуточный режим работы из-за морозов. Ввести дополнительные часы обслуживания транспорта мэр Наталья Котова поручила заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксезнову на аппаратном совещании 11 декабря. «Дежурные должны выходить ночью и прогревать двигатели, если нужно», — заявила Котова. Предприятия будут работать над обслуживанием и ремонтом вагонов и машин круглосуточно. Необходимость выхода дежурных по ночам возникла из-за рисков позднего выхода транспорта на линию. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы к концу недели, 17 декабря, сменят снегопады. Из-за холодов с 7 декабря отменены занятия во всех школах Челябинска, а с 8 декабря перешли на дистант и вузы. Все службы города переведены в режим особой готовности.