10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Челябинске из-за морозов ремонт общественного транспорта стал круглосуточным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕМУП Гортранс. Екатеринбург, гортранс, слесарь, городской транспорт, автобусное предприятие, ремонт автобуса
Для дежурных введут дополнительные ночные смены на время аномальной погоды Фото:

Автобусные и трамвайно-троллейбусные предприятия Челябинска переходят на круглосуточный режим работы из-за морозов. Ввести дополнительные часы обслуживания транспорта мэр Наталья Котова поручила заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксезнову на аппаратном совещании 11 декабря.

«Дежурные должны выходить ночью и прогревать двигатели, если нужно», — заявила Котова. Предприятия будут работать над обслуживанием и ремонтом вагонов и машин круглосуточно. Необходимость выхода дежурных по ночам возникла из-за рисков позднего выхода транспорта на линию.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы к концу недели, 17 декабря, сменят снегопады. Из-за холодов с 7 декабря отменены занятия во всех школах Челябинска, а с 8 декабря перешли на дистант и вузы. Все службы города переведены в режим особой готовности.

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Автобусные и трамвайно-троллейбусные предприятия Челябинска переходят на круглосуточный режим работы из-за морозов. Ввести дополнительные часы обслуживания транспорта мэр Наталья Котова поручила заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксезнову на аппаратном совещании 11 декабря. «Дежурные должны выходить ночью и прогревать двигатели, если нужно», — заявила Котова. Предприятия будут работать над обслуживанием и ремонтом вагонов и машин круглосуточно. Необходимость выхода дежурных по ночам возникла из-за рисков позднего выхода транспорта на линию. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы к концу недели, 17 декабря, сменят снегопады. Из-за холодов с 7 декабря отменены занятия во всех школах Челябинска, а с 8 декабря перешли на дистант и вузы. Все службы города переведены в режим особой готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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