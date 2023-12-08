Челябинский вуз с начала новой недели переведут на дистант из-за морозов

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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу, институт, аудитория, учебный кабинет
Занятия в ЧелГУ 11 и 12 декабря будут проходить дистанционно из-за аномальных морозов Фото:

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) 11 и 12 декабря переходит на формат дистанционного обучения из-за аномальных холодов. Соответствующее распоряжение было подписано руководством вуза.

«Обеспечить проведение занятий с использованием дистанционных технологий. Применить электронный формат для всех форм обучения 11 и 12 декабря», — говорится в документе.

Причиной стали аномальные холода. Из-за непогоды на дистанционный формат перешел и Южно-Уральский госуниверситет. Во всех школах Челябинска уроки отменены из-за морозов с 7 декабря. По прогнозам синоптиков, такие температуры продержатся в регионе как минимум до 11 декабря. В отдельных районах столбики термометров опустились до минус 40 и ниже.

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Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) 11 и 12 декабря переходит на формат дистанционного обучения из-за аномальных холодов. Соответствующее распоряжение было подписано руководством вуза. «Обеспечить проведение занятий с использованием дистанционных технологий. Применить электронный формат для всех форм обучения 11 и 12 декабря», — говорится в документе. Причиной стали аномальные холода. Из-за непогоды на дистанционный формат перешел и Южно-Уральский госуниверситет. Во всех школах Челябинска уроки отменены из-за морозов с 7 декабря. По прогнозам синоптиков, такие температуры продержатся в регионе как минимум до 11 декабря. В отдельных районах столбики термометров опустились до минус 40 и ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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