Челябинский вуз с начала новой недели переведут на дистант из-за морозов

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) 11 и 12 декабря переходит на формат дистанционного обучения из-за аномальных холодов. Соответствующее распоряжение было подписано руководством вуза.
«Обеспечить проведение занятий с использованием дистанционных технологий. Применить электронный формат для всех форм обучения 11 и 12 декабря», — говорится в документе.
Причиной стали аномальные холода. Из-за непогоды на дистанционный формат перешел и Южно-Уральский госуниверситет. Во всех школах Челябинска уроки отменены из-за морозов с 7 декабря. По прогнозам синоптиков, такие температуры продержатся в регионе как минимум до 11 декабря. В отдельных районах столбики термометров опустились до минус 40 и ниже.
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