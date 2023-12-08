Мэр Тюмени Кухарук: участие Путина в выборах — гарантия процветания России

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Кухарук Прямая линия. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук обрадовался решению Владимира Путина Фото:

Мэр Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук, назвал выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году гарантией дальнейшего процветания России. Слова главы Тюмени приводит telegram-канал ВАРМСУ.

«Реакция на решение Владимира Владимировича Путина об участии в кампании по выборам президента Российской Федерации — однозначная: радость и воодушевление. Муниципальное сообщество страны видит в действующем национальном лидере гарантию стабильности, безопасности, развития государства. Участие Владимира Владимировича в выборах — это гарантия дальнейшего процветания России», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что выдвижение Владимира Путина на выборы поддержал и губернатор Тюменской области Александр Моор. О своем решении глава государства объявил 8 декабря.

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Мэр Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Руслан Кухарук, назвал выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году гарантией дальнейшего процветания России. Слова главы Тюмени приводит telegram-канал ВАРМСУ. «Реакция на решение Владимира Владимировича Путина об участии в кампании по выборам президента Российской Федерации — однозначная: радость и воодушевление. Муниципальное сообщество страны видит в действующем национальном лидере гарантию стабильности, безопасности, развития государства. Участие Владимира Владимировича в выборах — это гарантия дальнейшего процветания России», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что выдвижение Владимира Путина на выборы поддержал и губернатор Тюменской области Александр Моор. О своем решении глава государства объявил 8 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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