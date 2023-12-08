Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали из-за тромба в ноге

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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Ближайшие концерты Леонида Агутина под угрозой отмены Фото:

Певец Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Telegram-канал Mash пишет, что у него образовался тромб в ноге.

«55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен», — передает канал. Отмечается, что теперь артисту предстоит пройти лечение. При этом ближайшее концерты и новогодние корпоративы могут быть отменены. Точная информация появится после начала лечения.

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Певец Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Telegram-канал Mash пишет, что у него образовался тромб в ноге. «55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен», — передает канал. Отмечается, что теперь артисту предстоит пройти лечение. При этом ближайшее концерты и новогодние корпоративы могут быть отменены. Точная информация появится после начала лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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