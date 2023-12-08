Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали из-за тромба в ноге

Ближайшие концерты Леонида Агутина под угрозой отмены
Певец Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Telegram-канал Mash пишет, что у него образовался тромб в ноге.
«55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен», — передает канал. Отмечается, что теперь артисту предстоит пройти лечение. При этом ближайшее концерты и новогодние корпоративы могут быть отменены. Точная информация появится после начала лечения.
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