Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали из-за тромба в ноге

08 декабря 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Ближайшие концерты Леонида Агутина под угрозой отмены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Telegram-канал Mash пишет, что у него образовался тромб в ноге. «55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен», — передает канал. Отмечается, что теперь артисту предстоит пройти лечение. При этом ближайшее концерты и новогодние корпоративы могут быть отменены. Точная информация появится после начала лечения.

Певец Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Telegram-канал Mash пишет, что у него образовался тромб в ноге. «55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен», — передает канал. Отмечается, что теперь артисту предстоит пройти лечение. При этом ближайшее концерты и новогодние корпоративы могут быть отменены. Точная информация появится после начала лечения.