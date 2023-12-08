В Курганской области ждут 45-градусных морозов. Скрин

08 декабря 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Курганцы ждут 45-градусных морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Температура воздуха в Курганской области может опуститься до отметки -45°С. Такой прогноз появился на сайте ЦГМС. «Температура воздуха, °C: -33,-38°, местами до -45°», — сообщается в информации. Данные стоят на 11 декабря. В выходные 9 и 10 декабря над регионом будет переменная облачность. В субботу ночью ожидается -30-35 (местами до -40) градусов. Днем воздух прогреется до -27°С. В воскресенье температура может вырасти на пару пунктов, но к понедельнику снова понизится. Ожидается, что ветер будет неустойчиво-слабым. В Курганской области температура может упасть до -45 градусов скрин: сайт Курганского ЦГМС http://www.kurganpogoda.ru/index.php/forecast/prognoz-pogody-po-g-kurganu-i-kurganskoj-oblasti

Температура воздуха в Курганской области может опуститься до отметки -45°С. Такой прогноз появился на сайте ЦГМС. «Температура воздуха, °C: -33,-38°, местами до -45°», — сообщается в информации. Данные стоят на 11 декабря. В выходные 9 и 10 декабря над регионом будет переменная облачность. В субботу ночью ожидается -30-35 (местами до -40) градусов. Днем воздух прогреется до -27°С. В воскресенье температура может вырасти на пару пунктов, но к понедельнику снова понизится. Ожидается, что ветер будет неустойчиво-слабым.