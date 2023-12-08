В Курганской области ждут 45-градусных морозов. Скрин

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Мороз. Курган, мороз, холод
Курганцы ждут 45-градусных морозов Фото:

Температура воздуха в Курганской области может опуститься до отметки -45°С. Такой прогноз появился на сайте ЦГМС.

«Температура воздуха, °C: -33,-38°, местами до -45°», — сообщается в информации. Данные стоят на 11 декабря.

В выходные 9 и 10 декабря над регионом будет переменная облачность. В субботу ночью ожидается -30-35 (местами до -40) градусов. Днем воздух прогреется до -27°С. В воскресенье температура может вырасти на пару пунктов, но к понедельнику снова понизится. Ожидается, что ветер будет неустойчиво-слабым.

В Курганской области температура может упасть до -45 градусов
В Курганской области температура может упасть до -45 градусов

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Температура воздуха в Курганской области может опуститься до отметки -45°С. Такой прогноз появился на сайте ЦГМС. «Температура воздуха, °C: -33,-38°, местами до -45°», — сообщается в информации. Данные стоят на 11 декабря. В выходные 9 и 10 декабря над регионом будет переменная облачность. В субботу ночью ожидается -30-35 (местами до -40) градусов. Днем воздух прогреется до -27°С. В воскресенье температура может вырасти на пару пунктов, но к понедельнику снова понизится. Ожидается, что ветер будет неустойчиво-слабым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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