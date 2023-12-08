Курганцы ждут 45-градусных морозов
Температура воздуха в Курганской области может опуститься до отметки -45°С. Такой прогноз появился на сайте ЦГМС.
«Температура воздуха, °C: -33,-38°, местами до -45°», — сообщается в информации. Данные стоят на 11 декабря.
В выходные 9 и 10 декабря над регионом будет переменная облачность. В субботу ночью ожидается -30-35 (местами до -40) градусов. Днем воздух прогреется до -27°С. В воскресенье температура может вырасти на пару пунктов, но к понедельнику снова понизится. Ожидается, что ветер будет неустойчиво-слабым.
В Курганской области температура может упасть до -45 градусов
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!