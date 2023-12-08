Из-за аномальных холодов в Свердловской области создали оперштаб

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Морозы. Курган, зима, холод, похолодание, морозы
Автоинспекторы будут круглосуточно отслеживать тех, кто попал в беду на морозе Фото:

В Свердловской области организовали оперштаб по координации работы ведомств, обеспечивающих безопасность дорожного движения в условиях аномальных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«В состав штаба вошли руководители областного управления ГИБДД и территориальных подразделений, МЧС, дорожные службы и представители общественной организации „Русская община“. Основная направленность работы штаба — своевременно оказывать помощь автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию на дорогах в условиях аномальных холодов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Спасатели мониторят ситуацию в круглосуточном режиме. Если вам нужна помощь на дороге, то звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Как писало URA.RU, морозы продержатся в регионе до 13 декабря. Температура воздуха опустится до -38 градусов. После этого воздух будет постепенно прогреваться.

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В Свердловской области организовали оперштаб по координации работы ведомств, обеспечивающих безопасность дорожного движения в условиях аномальных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «В состав штаба вошли руководители областного управления ГИБДД и территориальных подразделений, МЧС, дорожные службы и представители общественной организации „Русская община“. Основная направленность работы штаба — своевременно оказывать помощь автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию на дорогах в условиях аномальных холодов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Спасатели мониторят ситуацию в круглосуточном режиме. Если вам нужна помощь на дороге, то звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 112. Как писало URA.RU, морозы продержатся в регионе до 13 декабря. Температура воздуха опустится до -38 градусов. После этого воздух будет постепенно прогреваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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