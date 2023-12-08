Из-за аномальных холодов в Свердловской области создали оперштаб

В Свердловской области организовали оперштаб по координации работы ведомств, обеспечивающих безопасность дорожного движения в условиях аномальных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«В состав штаба вошли руководители областного управления ГИБДД и территориальных подразделений, МЧС, дорожные службы и представители общественной организации „Русская община“. Основная направленность работы штаба — своевременно оказывать помощь автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию на дорогах в условиях аномальных холодов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Спасатели мониторят ситуацию в круглосуточном режиме. Если вам нужна помощь на дороге, то звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 112.
Как писало URA.RU, морозы продержатся в регионе до 13 декабря. Температура воздуха опустится до -38 градусов. После этого воздух будет постепенно прогреваться.
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