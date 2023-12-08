Росгосцирк подал в суд на администрацию Екатеринбурга

Росгосцирк подал иск к администрации Екатеринбурга. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.
Сумма иска — 89,7 млн рублей. Третьим лицом по делу выступает территориальное управление Росимущества по Свердловской области, следует из картотеки. Информация о причине подачи заявления не указана.
«У нас закончился рабочий день, давайте разберемся в понедельник. Отправьте запрос на почту», — ответили URA.RU в пресс-службе Росгосцирка, не выслушав вопрос. Корреспондент выполнил просьбу. Ответ на запрос будет опубликован, когда поступит.
Также журналист обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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