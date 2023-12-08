Росгосцирк подал в суд на администрацию Екатеринбурга

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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, мэрия екатеринбурга
Причина подачи искового заявления неизвестна Фото:

Росгосцирк подал иск к администрации Екатеринбурга. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма иска — 89,7 млн рублей. Третьим лицом по делу выступает территориальное управление Росимущества по Свердловской области, следует из картотеки. Информация о причине подачи заявления не указана.

«У нас закончился рабочий день, давайте разберемся в понедельник. Отправьте запрос на почту», — ответили URA.RU в пресс-службе Росгосцирка, не выслушав вопрос. Корреспондент выполнил просьбу. Ответ на запрос будет опубликован, когда поступит.

Также журналист обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Ответ ожидается.

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Росгосцирк подал иск к администрации Екатеринбурга. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Сумма иска — 89,7 млн рублей. Третьим лицом по делу выступает территориальное управление Росимущества по Свердловской области, следует из картотеки. Информация о причине подачи заявления не указана. «У нас закончился рабочий день, давайте разберемся в понедельник. Отправьте запрос на почту», — ответили URA.RU в пресс-службе Росгосцирка, не выслушав вопрос. Корреспондент выполнил просьбу. Ответ на запрос будет опубликован, когда поступит. Также журналист обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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