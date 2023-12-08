Песков пообещал ответ на каждый вопрос прямой линии с президентом

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, по итогам прямо линии ответят каждому россиянину Фото:

Абсолютно каждый гражданин России, кто отправит свой вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 14 декабря, получит ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что ответ может дать и не Путин, но он все равно будет.

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«В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Он добавил, что от жителей России поступило уже свыше 800 обращений. На все вопросы глава государства ответит 14 декабря.

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Абсолютно каждый гражданин России, кто отправит свой вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 14 декабря, получит ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что ответ может дать и не Путин, но он все равно будет. «В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Он добавил, что от жителей России поступило уже свыше 800 обращений. На все вопросы глава государства ответит 14 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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