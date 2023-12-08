Песков пообещал ответ на каждый вопрос прямой линии с президентом

08 декабря 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, по итогам прямо линии ответят каждому россиянину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Абсолютно каждый гражданин России, кто отправит свой вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 14 декабря, получит ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что ответ может дать и не Путин, но он все равно будет. Новость по теме Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году «В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Он добавил, что от жителей России поступило уже свыше 800 обращений. На все вопросы глава государства ответит 14 декабря.

Абсолютно каждый гражданин России, кто отправит свой вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 14 декабря, получит ответ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что ответ может дать и не Путин, но он все равно будет. «В итоге каждый гражданин получает ответ на свой вопрос, пусть это не лично устами президента, но ответ получает каждый», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Он добавил, что от жителей России поступило уже свыше 800 обращений. На все вопросы глава государства ответит 14 декабря.