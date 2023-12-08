Суд в ДНР рассмотрит первое дело по обвинению в мародерстве российского бойца

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд по Руслану Качлавову будет перенесен в ДНР Фото:

Донецкий гарнизонный военный суд рассмотрит первое дело по обвинению в мародерстве, по которому проходит российский военный Руслан Качлавов. Сейчас боец находится под домашним арестом, передает газета «Коммерсант».

«Южный окружной военный суд отказался изменить подсудность дела российского военного Качлавова, обвиняемого в мародерстве и ряде других преступлений. Дело будет рассмотрено Донецким гарнизонным военным судом, несмотря на возражения защиты», — передает газета. Отмечается, что защита настаивала на том, чтобы процесс был перенесен в суд в Ростове-на-Дону.

Адвокат подсудимого Дмитрий Ужитчак настаивал на таком решении, потому что в ДНР идут военные действия. Он отмечал, что доставка свидетелей в ДНР будет сложнее, чем в Ростов-на-Дону. Суд, рассмотрев жалобу, отклонил ее. Подробные обстоятельства преступлений, в которых обвиняется Качлавов, не приводятся. На данный момент военный находится под домашним арестом.

Статья о мародерстве заработала в сентябре 2022 года. Качлавов стал первым, кто проходит дело по этой статье УК.

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Донецкий гарнизонный военный суд рассмотрит первое дело по обвинению в мародерстве, по которому проходит российский военный Руслан Качлавов. Сейчас боец находится под домашним арестом, передает газета «Коммерсант». «Южный окружной военный суд отказался изменить подсудность дела российского военного Качлавова, обвиняемого в мародерстве и ряде других преступлений. Дело будет рассмотрено Донецким гарнизонным военным судом, несмотря на возражения защиты», — передает газета. Отмечается, что защита настаивала на том, чтобы процесс был перенесен в суд в Ростове-на-Дону. Адвокат подсудимого Дмитрий Ужитчак настаивал на таком решении, потому что в ДНР идут военные действия. Он отмечал, что доставка свидетелей в ДНР будет сложнее, чем в Ростов-на-Дону. Суд, рассмотрев жалобу, отклонил ее. Подробные обстоятельства преступлений, в которых обвиняется Качлавов, не приводятся. На данный момент военный находится под домашним арестом. Статья о мародерстве заработала в сентябре 2022 года. Качлавов стал первым, кто проходит дело по этой статье УК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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