Суд в ДНР рассмотрит первое дело по обвинению в мародерстве российского бойца

08 декабря 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Суд по Руслану Качлавову будет перенесен в ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Донецкий гарнизонный военный суд рассмотрит первое дело по обвинению в мародерстве, по которому проходит российский военный Руслан Качлавов. Сейчас боец находится под домашним арестом, передает газета «Коммерсант». «Южный окружной военный суд отказался изменить подсудность дела российского военного Качлавова, обвиняемого в мародерстве и ряде других преступлений. Дело будет рассмотрено Донецким гарнизонным военным судом, несмотря на возражения защиты», — передает газета. Отмечается, что защита настаивала на том, чтобы процесс был перенесен в суд в Ростове-на-Дону. Адвокат подсудимого Дмитрий Ужитчак настаивал на таком решении, потому что в ДНР идут военные действия. Он отмечал, что доставка свидетелей в ДНР будет сложнее, чем в Ростов-на-Дону. Суд, рассмотрев жалобу, отклонил ее. Подробные обстоятельства преступлений, в которых обвиняется Качлавов, не приводятся. На данный момент военный находится под домашним арестом. Статья о мародерстве заработала в сентябре 2022 года. Качлавов стал первым, кто проходит дело по этой статье УК.

Донецкий гарнизонный военный суд рассмотрит первое дело по обвинению в мародерстве, по которому проходит российский военный Руслан Качлавов. Сейчас боец находится под домашним арестом, передает газета «Коммерсант». «Южный окружной военный суд отказался изменить подсудность дела российского военного Качлавова, обвиняемого в мародерстве и ряде других преступлений. Дело будет рассмотрено Донецким гарнизонным военным судом, несмотря на возражения защиты», — передает газета. Отмечается, что защита настаивала на том, чтобы процесс был перенесен в суд в Ростове-на-Дону. Адвокат подсудимого Дмитрий Ужитчак настаивал на таком решении, потому что в ДНР идут военные действия. Он отмечал, что доставка свидетелей в ДНР будет сложнее, чем в Ростов-на-Дону. Суд, рассмотрев жалобу, отклонил ее. Подробные обстоятельства преступлений, в которых обвиняется Качлавов, не приводятся. На данный момент военный находится под домашним арестом. Статья о мародерстве заработала в сентябре 2022 года. Качлавов стал первым, кто проходит дело по этой статье УК.