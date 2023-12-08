Развлечения Знаменитости Екатеринбургский девелопер выкупил гитару с автографом Розенбаума за 3 млн 08 декабря 2023 в 21:23 Размер текста - 17 + «Екатерининская ассамблея» проходит в Екатеринбурге с 2011 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Девелопер Геннадий Черных, глава компании «Принцип», купил гитару с автографом Александра Розенбаума. Инструмент приобретен за 3 млн рублей в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге. «Народный артист России предоставил в качестве лота гитару со своим автографом. Ее за 3 млн рублей получил директор компании „Принцип“ Геннадий Черных», — сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников предпринимателей (СОСПП) — организатора благотворительного аукциона. Еще одно приобретение Черных — картина Миши Брусиловского «Похищение сабинянок», 2002 год. Ее выставил на продажу директор общества «Малышева-73» Игорь Заводовский. Черных она обошлась в 2 млн. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. Александр Розенбаум передал на аукцион свою гитару с автографом Фото: telegram-канал СОСПП В основе сюжета картины Брусиловского «Похищение сабинянок» — похищение древними римлянами-мужчинами женщин из соседних племен Фото: telegram-канал СОСПП Девелопер Геннадий Черных, глава компании «Принцип», купил гитару с автографом Александра Розенбаума. Инструмент приобретен за 3 млн рублей в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге. «Народный артист России предоставил в качестве лота гитару со своим автографом. Ее за 3 млн рублей получил директор компании „Принцип“ Геннадий Черных», — сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников предпринимателей (СОСПП) — организатора благотворительного аукциона. Еще одно приобретение Черных — картина Миши Брусиловского «Похищение сабинянок», 2002 год. Ее выставил на продажу директор общества «Малышева-73» Игорь Заводовский. Черных она обошлась в 2 млн. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям