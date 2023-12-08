Екатеринбургский девелопер выкупил гитару с автографом Розенбаума за 3 млн

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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, благотворительность, екатерининская ассамблея, аукцион
«Екатерининская ассамблея» проходит в Екатеринбурге с 2011 года Фото:

Девелопер Геннадий Черных, глава компании «Принцип», купил гитару с автографом Александра Розенбаума. Инструмент приобретен за 3 млн рублей в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге.

«Народный артист России предоставил в качестве лота гитару со своим автографом. Ее за 3 млн рублей получил директор компании „Принцип“ Геннадий Черных», — сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников предпринимателей (СОСПП) — организатора благотворительного аукциона.

Еще одно приобретение Черных — картина Миши Брусиловского «Похищение сабинянок», 2002 год. Ее выставил на продажу директор общества «Малышева-73» Игорь Заводовский. Черных она обошлась в 2 млн.

«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты.

Александр Розенбаум передал на аукцион свою гитару с автографом
Александр Розенбаум передал на аукцион свою гитару с автографом
Фото:
В основе сюжета картины Брусиловского «Похищение сабинянок» — похищение древними римлянами-мужчинами женщин из соседних племен
В основе сюжета картины Брусиловского «Похищение сабинянок» — похищение древними римлянами-мужчинами женщин из соседних племен
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Девелопер Геннадий Черных, глава компании «Принцип», купил гитару с автографом Александра Розенбаума. Инструмент приобретен за 3 млн рублей в рамках благотворительного вечера «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге. «Народный артист России предоставил в качестве лота гитару со своим автографом. Ее за 3 млн рублей получил директор компании „Принцип“ Геннадий Черных», — сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников предпринимателей (СОСПП) — организатора благотворительного аукциона. Еще одно приобретение Черных — картина Миши Брусиловского «Похищение сабинянок», 2002 год. Ее выставил на продажу директор общества «Малышева-73» Игорь Заводовский. Черных она обошлась в 2 млн. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — проходит 8 декабря в 13-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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