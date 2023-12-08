Десятки жителей Верхней Салды остались без отопления и теплой воды в -30 градусов. Причиной стала авария на теплосети в микрорайоне Народная Стройка, по данным URA.RU отопление пропало в восьми многоквартирных домах. Информация о происшествии появилась в сети.
«При ликвидации аварийной ситуации на теплосети в микрорайоне Народная Стройка нашли еще одну утечку теплоносителя. Работники МУП „Гор.УЖКХ“ продолжают восстановительные работы. В части домов тепло должно появиться через несколько часов», — сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». Уточняется, что мэром города создан оперативный штаб по ликвидации аварии и контролю за ситуацией.
По информации канала, на время ремонтных работ жителям микрорайона предложили временно разместиться на базе школ-интернатов №9 и №17, а также на базе лагеря «Лесная Сказка». Организован развоз жителей на автобусах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий аварии.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Верхней Салды. На момент публикации новости ответ не поступил.
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