В Свердловской области десятки человек остались без отопления в 30-градусный мороз. Фото

В Верхней Салде из-за аварии отключилось отопление в восьми домах
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, батарея, зима, тепло, отопление, тапки, холод, подача тепла
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть отопление в дома Фото:

Десятки жителей Верхней Салды остались без отопления и теплой воды в -30 градусов. Причиной стала авария на теплосети в микрорайоне Народная Стройка, по данным URA.RU отопление пропало в восьми многоквартирных домах. Информация о происшествии появилась в сети.

«При ликвидации аварийной ситуации на теплосети в микрорайоне Народная Стройка нашли еще одну утечку теплоносителя. Работники МУП „Гор.УЖКХ“ продолжают восстановительные работы. В части домов тепло должно появиться через несколько часов», — сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». Уточняется, что мэром города создан оперативный штаб по ликвидации аварии и контролю за ситуацией.

По информации канала, на время ремонтных работ жителям микрорайона предложили временно разместиться на базе школ-интернатов №9 и №17, а также на базе лагеря «Лесная Сказка». Организован развоз жителей на автобусах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий аварии.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Верхней Салды. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Десятки жителей Верхней Салды остались без отопления и теплой воды в -30 градусов. Причиной стала авария на теплосети в микрорайоне Народная Стройка, по данным URA.RU отопление пропало в восьми многоквартирных домах. Информация о происшествии появилась в сети. «При ликвидации аварийной ситуации на теплосети в микрорайоне Народная Стройка нашли еще одну утечку теплоносителя. Работники МУП „Гор.УЖКХ“ продолжают восстановительные работы. В части домов тепло должно появиться через несколько часов», — сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». Уточняется, что мэром города создан оперативный штаб по ликвидации аварии и контролю за ситуацией. По информации канала, на время ремонтных работ жителям микрорайона предложили временно разместиться на базе школ-интернатов №9 и №17, а также на базе лагеря «Лесная Сказка». Организован развоз жителей на автобусах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий аварии. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Верхней Салды. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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