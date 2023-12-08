В Свердловской области десятки человек остались без отопления в 30-градусный мороз. Фото

В Верхней Салде из-за аварии отключилось отопление в восьми домах

08 декабря 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть отопление в дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Десятки жителей Верхней Салды остались без отопления и теплой воды в -30 градусов. Причиной стала авария на теплосети в микрорайоне Народная Стройка, по данным URA.RU отопление пропало в восьми многоквартирных домах. Информация о происшествии появилась в сети. «При ликвидации аварийной ситуации на теплосети в микрорайоне Народная Стройка нашли еще одну утечку теплоносителя. Работники МУП „Гор.УЖКХ“ продолжают восстановительные работы. В части домов тепло должно появиться через несколько часов», — сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». Уточняется, что мэром города создан оперативный штаб по ликвидации аварии и контролю за ситуацией. По информации канала, на время ремонтных работ жителям микрорайона предложили временно разместиться на базе школ-интернатов №9 и №17, а также на базе лагеря «Лесная Сказка». Организован развоз жителей на автобусах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий аварии. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Верхней Салды. На момент публикации новости ответ не поступил. Фото: telegram-канал «Где? Где? В Салде!» (https://t.me/v_salde/12206?single)

Десятки жителей Верхней Салды остались без отопления и теплой воды в -30 градусов. Причиной стала авария на теплосети в микрорайоне Народная Стройка, по данным URA.RU отопление пропало в восьми многоквартирных домах. Информация о происшествии появилась в сети. «При ликвидации аварийной ситуации на теплосети в микрорайоне Народная Стройка нашли еще одну утечку теплоносителя. Работники МУП „Гор.УЖКХ“ продолжают восстановительные работы. В части домов тепло должно появиться через несколько часов», — сообщает telegram-канал «Где? Где? В Салде!». Уточняется, что мэром города создан оперативный штаб по ликвидации аварии и контролю за ситуацией. По информации канала, на время ремонтных работ жителям микрорайона предложили временно разместиться на базе школ-интернатов №9 и №17, а также на базе лагеря «Лесная Сказка». Организован развоз жителей на автобусах. Коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий аварии. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Верхней Салды. На момент публикации новости ответ не поступил.