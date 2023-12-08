Жильцы общежития в микрорайоне Глинки в Кургане пожаловались 8 декабря на отсутствие дверей и окон в подъезде. Ситуация осложняется сильными морозами. Об этом горожане написали на сайте «Обратись».
«В Глинках в доме №18, где находится общежитие, жильцы страдают от сырости и холода. На улице 33 градуса мороза, а в подъезде нет входных дверей и разбиты окна», — говорится в жалобе курганцев.
В обращении подчеркивается, что управляющая компания ремонт не производит. По словам жильцов, дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе горожане прикрепили фото.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управляющую компанию по теме публикации. Ответ ожидается.
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