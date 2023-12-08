Курганцы в мороз остались без дверей в общежитии. Фото

08 декабря 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

В Кургане жители микрорайона Глинки замерзают в общежитии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жильцы общежития в микрорайоне Глинки в Кургане пожаловались 8 декабря на отсутствие дверей и окон в подъезде. Ситуация осложняется сильными морозами. Об этом горожане написали на сайте «Обратись». «В Глинках в доме №18, где находится общежитие, жильцы страдают от сырости и холода. На улице 33 градуса мороза, а в подъезде нет входных дверей и разбиты окна», — говорится в жалобе курганцев. В обращении подчеркивается, что управляющая компания ремонт не производит. По словам жильцов, дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе горожане прикрепили фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управляющую компанию по теме публикации. Ответ ожидается. В микрорайоне Глинки в Кургане горожане в общежитии замерзают из-за отсутствия дверей Фото: сайт «Обратись», https://obratis.kurganobl.ru/claims/19660

Жильцы общежития в микрорайоне Глинки в Кургане пожаловались 8 декабря на отсутствие дверей и окон в подъезде. Ситуация осложняется сильными морозами. Об этом горожане написали на сайте «Обратись». «В Глинках в доме №18, где находится общежитие, жильцы страдают от сырости и холода. На улице 33 градуса мороза, а в подъезде нет входных дверей и разбиты окна», — говорится в жалобе курганцев. В обращении подчеркивается, что управляющая компания ремонт не производит. По словам жильцов, дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе горожане прикрепили фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управляющую компанию по теме публикации. Ответ ожидается.