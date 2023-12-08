Курганцы в мороз остались без дверей в общежитии. Фото

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В Кургане жители микрорайона Глинки замерзают в общежитии Фото:

Жильцы общежития в микрорайоне Глинки в Кургане пожаловались 8 декабря на отсутствие дверей и окон в подъезде. Ситуация осложняется сильными морозами. Об этом горожане написали на сайте «Обратись».

«В Глинках в доме №18, где находится общежитие, жильцы страдают от сырости и холода. На улице 33 градуса мороза, а в подъезде нет входных дверей и разбиты окна», — говорится в жалобе курганцев.

В обращении подчеркивается, что управляющая компания ремонт не производит. По словам жильцов, дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе горожане прикрепили фото.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управляющую компанию по теме публикации. Ответ ожидается.

В микрорайоне Глинки в Кургане горожане в общежитии замерзают из-за отсутствия дверей
В микрорайоне Глинки в Кургане горожане в общежитии замерзают из-за отсутствия дверей
Фото:

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Жильцы общежития в микрорайоне Глинки в Кургане пожаловались 8 декабря на отсутствие дверей и окон в подъезде. Ситуация осложняется сильными морозами. Об этом горожане написали на сайте «Обратись». «В Глинках в доме №18, где находится общежитие, жильцы страдают от сырости и холода. На улице 33 градуса мороза, а в подъезде нет входных дверей и разбиты окна», — говорится в жалобе курганцев. В обращении подчеркивается, что управляющая компания ремонт не производит. По словам жильцов, дети из-за холода и сырости регулярно болеют. К жалобе горожане прикрепили фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управляющую компанию по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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