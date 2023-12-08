Мишустин убедится в образованности кандидатов в президенты РФ

08 декабря 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин обязал проверить образование кандидатов в президенты РФ в 2024 году Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал указание Рособрнадзору проверить информацию об образовании кандидатов, баллотирующихся в президенты России в 2024 году, а также предоставить данные о их дипломах в Центризбирком. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, по представлениям Центральной избирательной комиссии, <…> обеспечить в установленные законодательством <…> сроки проверку достоверности сведений о профессиональном образовании кандидатов на должность президента РФ с представлением в Центральную избирательную комиссию», — говорится в документе. Также кандидатам нужно предоставить сведения о выдаче им соответствующих документов об образовании и об их квалификации. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уже объявила старт избирательной кампании. После этого Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства, передает телеканал 360. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), степень доверия российских граждан к деятельности президента Путина составляет 75,5%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал указание Рособрнадзору проверить информацию об образовании кандидатов, баллотирующихся в президенты России в 2024 году, а также предоставить данные о их дипломах в Центризбирком. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. «Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, по представлениям Центральной избирательной комиссии, <…> обеспечить в установленные законодательством <…> сроки проверку достоверности сведений о профессиональном образовании кандидатов на должность президента РФ с представлением в Центральную избирательную комиссию», — говорится в документе. Также кандидатам нужно предоставить сведения о выдаче им соответствующих документов об образовании и об их квалификации. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уже объявила старт избирательной кампании. После этого Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства, передает телеканал 360. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), степень доверия российских граждан к деятельности президента Путина составляет 75,5%.