Что известно о президентских выборах 2024

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года

08 декабря 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подтвердил свое выдвижение на выборах президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В 2024 году в России состоятся выборы президента. Действующий президент России Владимир Путин объявил, что примет в них участие в качестве кандидата. URA.RU собрало в своем материале всю информацию, которая известна о событии на данный момент. Когда пройдут выборы президента Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила старт избирательной кампании, подчеркнув, что российская избирательная система основана на прямом волеизъявлении граждан. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что успешное проведение выборов будет гарантом укрепления страны, учитывая сложную геополитическую обстановку. ЦИК обещает провести выборы в соответствии с ожиданиями народа России. Комиссия официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно будет проходить с 15 по 17 марта. Кто потенциальные оппоненты Григорий Явлинский. Лидер партии «Яблоко» объявил о своей готовности участвовать в выборах президента РФ, если его поддержкат миллионы россиян.

Игорь Стрелков. Выразил желание участвовать в выборах президента, несмотря на свое нахождение в следственном изоляторе. Он объявил о своем самовыдвижении в ноябре.

Иван Отраковский. В апреле 2023 года «Офицерское собрание России» представило капитана морской пехоты и ветерана боевых действий в Чечне Отраковского в качестве своего кандидата на пост президента России.

Устин Чащихин. Экономист и демограф в июле 2023 года объявил о своей кандидатуре на пост президента на предстоящих выборах в 2024 году. В своей предвыборной программе он выделяет поддержку бизнеса и стимулирование рождаемости.

Екатерина Дунцова. Бывший депутат ржевской думы, журналистка и политическая активистка, в ноябре 2023 года объявила о своем намерении участвовать в выборах президента Российской Федерации. Она выдвигает важность демократических преобразований в обществе. Ее программа содержит уникальные лозунги о демократии, которые являются общими для многих общественных деятелей и активистов, и такие идеи также имеют значение на выборах.

Борис Надеждин. Бывший депутат Государственной думы России, также выразил готовность участвовать в выборах президента.

Геннадий Зюганов. Глава Коммунистической партии РФ (КПРФ), заявил о своей готовности участвовать в выборах 2024 года, хотя окончательное решение примет Центральный комитет КПРФ.

Алексей Нечаев. Депутат Государственной думы и лидер партии «Новые Люди» входит в число новичков, претендующих на выборы 2024 года. Он активно выступает за развитие экономики России, внесение изменений в социальную сферу, образование, науку и другие области.

Леонид Слуцкий. Председатель партии ЛДПР, будет выдвинут в качестве кандидата на предстоящих выборах. Кто вошел в команду Путина В Кремле практически определен состав команды предвыборного штаба действующего президента России Владимира Путина. Руководить работой штаба будет начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. В штабе будут представители различных управлений Кремля, а также представители «Единой России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Однако конкретные кандидатуры для медийных функций пока не определены. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никаких официальных назначений пока не было. Какова поддержка населения По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), степень доверия российских граждан к деятельности президента Владимира Путина составляет 75,5%. Одобрительно к его деятельности относятся 75,8% россиян. В апреле и мае 2023 года рейтинг президента достигал 80%, однако в начале ноября уровень доверия снизился на 0,9 п. п. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году в России состоятся выборы президента. Действующий президент России Владимир Путин объявил, что примет в них участие в качестве кандидата. URA.RU собрало в своем материале всю информацию, которая известна о событии на данный момент. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила старт избирательной кампании, подчеркнув, что российская избирательная система основана на прямом волеизъявлении граждан. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что успешное проведение выборов будет гарантом укрепления страны, учитывая сложную геополитическую обстановку. ЦИК обещает провести выборы в соответствии с ожиданиями народа России. Комиссия официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Оно будет проходить с 15 по 17 марта. В Кремле практически определен состав команды предвыборного штаба действующего президента России Владимира Путина. Руководить работой штаба будет начальник кремлевского управления внутренней политики (УВП) Андрей Ярин. В штабе будут представители различных управлений Кремля, а также представители «Единой России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Однако конкретные кандидатуры для медийных функций пока не определены. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, никаких официальных назначений пока не было. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), степень доверия российских граждан к деятельности президента Владимира Путина составляет 75,5%. Одобрительно к его деятельности относятся 75,8% россиян. В апреле и мае 2023 года рейтинг президента достигал 80%, однако в начале ноября уровень доверия снизился на 0,9 п. п.