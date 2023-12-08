Председатель ГД по спорту Свищев призвал не радоваться допуску на Олимпиаду-2024

09 декабря 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

МОК допустил спортсменов из РФ до Олимпийских игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Допуск российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже является очередной игрой Международного олимпийского комитета (МОК), хотя кто-то может посчитать эту новость за положительную. Об этом заявил председатель Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. «С одной стороны, кто-то может воспринять это решение, как положительное. Но, на мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все», — передают слова Свищева журналисты РИА Новости. По словам председателя ГД, такое движение направлено в сторону спортсменов РФ, однако МОК обещал проверять всех до самих игр. Так, он указал на то, что никаких гарантий для российских спортсменов пока нет ни в чем. Парламентарий также добавил, что непонятно, почему МОК принял такое решение именно сейчас, хотя обещал сделать это в марте следующего года. МОК 8 декабря сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. Комитет также сообщил, что только 11 спортсменов из двух стран квалифицировались на Олимпиаду в Париже. При этом там уточнили, что спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Допуск российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Париже является очередной игрой Международного олимпийского комитета (МОК), хотя кто-то может посчитать эту новость за положительную. Об этом заявил председатель Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. «С одной стороны, кто-то может воспринять это решение, как положительное. Но, на мой взгляд, это очередная игра МОК. Теперь они ждут ответной реакции, следят за этим, анализируют все», — передают слова Свищева журналисты РИА Новости. По словам председателя ГД, такое движение направлено в сторону спортсменов РФ, однако МОК обещал проверять всех до самих игр. Так, он указал на то, что никаких гарантий для российских спортсменов пока нет ни в чем. Парламентарий также добавил, что непонятно, почему МОК принял такое решение именно сейчас, хотя обещал сделать это в марте следующего года. МОК 8 декабря сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. Комитет также сообщил, что только 11 спортсменов из двух стран квалифицировались на Олимпиаду в Париже. При этом там уточнили, что спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия, передает телеканал 360.