МОК: россияне и белорусы допущены до Олимпиды-2024

08 декабря 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

МОК сообщает, что из РФ и Белоруссии допущены 11 спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. К такому решение пришел Международный олимпийский комитет (МОК). «Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортами будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены», — передает пресс-служба МОК. При этом спортсмены из РФ и Белоруссии не могут участвовать в играх в составе команд. МОК отмечает, что к соревнованиям будут допущены только те, кто не поддерживает спецоперацию. МОК также сообщает, что только 11 спортсменов из России и Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже. У Украины число прошедших отбор спортсменов больше — 60. Ранее двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов сказал, что Игры в Париже будут неполноценными без россиян, передает RT. На фоне санкций Россия решила организовать свои соревнования. Они называются Всемирные игры дружбы 2024. МОК уже призвал нацкомитетам отказаться от участия в российских играх.

Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. К такому решение пришел Международный олимпийский комитет (МОК). «Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортами будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены», — передает пресс-служба МОК. При этом спортсмены из РФ и Белоруссии не могут участвовать в играх в составе команд. МОК отмечает, что к соревнованиям будут допущены только те, кто не поддерживает спецоперацию. МОК также сообщает, что только 11 спортсменов из России и Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже. У Украины число прошедших отбор спортсменов больше — 60. Ранее двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов сказал, что Игры в Париже будут неполноценными без россиян, передает RT. На фоне санкций Россия решила организовать свои соревнования. Они называются Всемирные игры дружбы 2024. МОК уже призвал нацкомитетам отказаться от участия в российских играх.