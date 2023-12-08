МОК: россияне и белорусы допущены до Олимпиды-2024

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, олимпийцы, российские флаги
МОК сообщает, что из РФ и Белоруссии допущены 11 спортсменов Фото:

Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. К такому решение пришел Международный олимпийский комитет (МОК).

«Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортами будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены», — передает пресс-служба МОК. При этом спортсмены из РФ и Белоруссии не могут участвовать в играх в составе команд. МОК отмечает, что к соревнованиям будут допущены только те, кто не поддерживает спецоперацию.

МОК также сообщает, что только 11 спортсменов из России и Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже. У Украины число прошедших отбор спортсменов больше — 60. Ранее двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов сказал, что Игры в Париже будут неполноценными без россиян, передает RT.

На фоне санкций Россия решила организовать свои соревнования. Они называются Всемирные игры дружбы 2024. МОК уже призвал нацкомитетам отказаться от участия в российских играх.

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Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2024 года в нейтральном статусе. К такому решение пришел Международный олимпийский комитет (МОК). «Квалифицированные спортсмены с российским или белорусским паспортами будут заявлены и будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены», — передает пресс-служба МОК. При этом спортсмены из РФ и Белоруссии не могут участвовать в играх в составе команд. МОК отмечает, что к соревнованиям будут допущены только те, кто не поддерживает спецоперацию. МОК также сообщает, что только 11 спортсменов из России и Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже. У Украины число прошедших отбор спортсменов больше — 60. Ранее двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов сказал, что Игры в Париже будут неполноценными без россиян, передает RT. На фоне санкций Россия решила организовать свои соревнования. Они называются Всемирные игры дружбы 2024. МОК уже призвал нацкомитетам отказаться от участия в российских играх.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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