В Перми мошенники набирают желающих сниматься в сериале «Слово пацана»

09 декабря 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

В Перми аферисты звали жителей на фейковые съемки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Аферисты в Перми распространяли объявления в соцсетях, в которых говорилось о якобы предстоящих в городе съемках сериала «Слово пацана». Они приглашали желающих поучаствовать в кастинге. Информация об этом была опубликована в одном из городских пабликов «ВКонтакте». «В Перми требуются актеры массовых сцен в сериал „Слово пацана 2“. Съемки будут проходить с 9-го декабря по 5-е января», — указано в объявлении мошенников. По данным официальных организаторов, проект уже завершен и выездные съемки в Перми проводиться не будут. Пресс-служба видеосервиса Wink считает объявления о наборе актеров в сериал «Слово пацана 2» — фейком.

Аферисты в Перми распространяли объявления в соцсетях, в которых говорилось о якобы предстоящих в городе съемках сериала «Слово пацана». Они приглашали желающих поучаствовать в кастинге. Информация об этом была опубликована в одном из городских пабликов «ВКонтакте». «В Перми требуются актеры массовых сцен в сериал „Слово пацана 2“. Съемки будут проходить с 9-го декабря по 5-е января», — указано в объявлении мошенников. По данным официальных организаторов, проект уже завершен и выездные съемки в Перми проводиться не будут. Пресс-служба видеосервиса Wink считает объявления о наборе актеров в сериал «Слово пацана 2» — фейком.