08 декабря 2023

В Перми мошенники набирают желающих сниматься в сериале «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, телекамеры, кино, сми, съемка
В Перми аферисты звали жителей на фейковые съемки Фото:

Аферисты в Перми распространяли объявления в соцсетях, в которых говорилось о якобы предстоящих в городе съемках сериала «Слово пацана». Они приглашали желающих поучаствовать в кастинге. Информация об этом была опубликована в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

«В Перми требуются актеры массовых сцен в сериал „Слово пацана 2“. Съемки будут проходить с 9-го декабря по 5-е января», — указано в объявлении мошенников.

По данным официальных организаторов, проект уже завершен и выездные съемки в Перми проводиться не будут. Пресс-служба видеосервиса Wink считает объявления о наборе актеров в сериал «Слово пацана 2» — фейком.

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Аферисты в Перми распространяли объявления в соцсетях, в которых говорилось о якобы предстоящих в городе съемках сериала «Слово пацана». Они приглашали желающих поучаствовать в кастинге. Информация об этом была опубликована в одном из городских пабликов «ВКонтакте». «В Перми требуются актеры массовых сцен в сериал „Слово пацана 2“. Съемки будут проходить с 9-го декабря по 5-е января», — указано в объявлении мошенников. По данным официальных организаторов, проект уже завершен и выездные съемки в Перми проводиться не будут. Пресс-служба видеосервиса Wink считает объявления о наборе актеров в сериал «Слово пацана 2» — фейком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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