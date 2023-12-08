В Перми мошенники набирают желающих сниматься в сериале «Слово пацана»

В Перми аферисты звали жителей на фейковые съемки
Аферисты в Перми распространяли объявления в соцсетях, в которых говорилось о якобы предстоящих в городе съемках сериала «Слово пацана». Они приглашали желающих поучаствовать в кастинге. Информация об этом была опубликована в одном из городских пабликов «ВКонтакте».
«В Перми требуются актеры массовых сцен в сериал „Слово пацана 2“. Съемки будут проходить с 9-го декабря по 5-е января», — указано в объявлении мошенников.
По данным официальных организаторов, проект уже завершен и выездные съемки в Перми проводиться не будут. Пресс-служба видеосервиса Wink считает объявления о наборе актеров в сериал «Слово пацана 2» — фейком.
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