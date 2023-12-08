08 декабря 2023

В Копейске в выходные пройдет фестиваль аниме и косплей-шоу Ural Asian Fest

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей
На фестивале состоится премьера фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» Фото:

В Копейске (Челябинская область) девятого декабря в здании кинотеатра «Победа» пройдет фестиваль аниме с косплей-шоу программой Ural Asian Fest. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях.

«Наш фестиваль не подходит под формат типичных гик фестивалей в ДК культуры или открытых парках, поэтому мы много экспериментировали, чтобы наконец-то предоставить вам совершенно новый азиатский фестиваль», — говорится в сообщении группы в социальной сети во «Вконтакте». Организаторы обещают показать косплей-шоу, на который заранее проходил отбор для всех желающих.

Начиная с 10 часов утра и до поздней ночи кинотеатр «Победа» станет центром притяжения «анимешников». Запланирована демонстрация различных произведений на большом экране, косплей-шоу с номинациями, игры, а также большая ярмарка. Центральным событием станет премьера фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — последняя работа в карьере величайшего японского режиссера.

На ночную программу действует строгое возрастное ограничение 18+. Ночью на большом экране покажут «Паприку» и финал «Атаки титанов» — сразу две части.

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В Копейске (Челябинская область) девятого декабря в здании кинотеатра «Победа» пройдет фестиваль аниме с косплей-шоу программой Ural Asian Fest. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях. «Наш фестиваль не подходит под формат типичных гик фестивалей в ДК культуры или открытых парках, поэтому мы много экспериментировали, чтобы наконец-то предоставить вам совершенно новый азиатский фестиваль», — говорится в сообщении группы в социальной сети во «Вконтакте». Организаторы обещают показать косплей-шоу, на который заранее проходил отбор для всех желающих. Начиная с 10 часов утра и до поздней ночи кинотеатр «Победа» станет центром притяжения «анимешников». Запланирована демонстрация различных произведений на большом экране, косплей-шоу с номинациями, игры, а также большая ярмарка. Центральным событием станет премьера фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — последняя работа в карьере величайшего японского режиссера. На ночную программу действует строгое возрастное ограничение 18+. Ночью на большом экране покажут «Паприку» и финал «Атаки титанов» — сразу две части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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