В Копейске в выходные пройдет фестиваль аниме и косплей-шоу Ural Asian Fest

09 декабря 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

На фестивале состоится премьера фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Копейске (Челябинская область) девятого декабря в здании кинотеатра «Победа» пройдет фестиваль аниме с косплей-шоу программой Ural Asian Fest. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях. «Наш фестиваль не подходит под формат типичных гик фестивалей в ДК культуры или открытых парках, поэтому мы много экспериментировали, чтобы наконец-то предоставить вам совершенно новый азиатский фестиваль», — говорится в сообщении группы в социальной сети во «Вконтакте». Организаторы обещают показать косплей-шоу, на который заранее проходил отбор для всех желающих. Начиная с 10 часов утра и до поздней ночи кинотеатр «Победа» станет центром притяжения «анимешников». Запланирована демонстрация различных произведений на большом экране, косплей-шоу с номинациями, игры, а также большая ярмарка. Центральным событием станет премьера фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — последняя работа в карьере величайшего японского режиссера. На ночную программу действует строгое возрастное ограничение 18+. Ночью на большом экране покажут «Паприку» и финал «Атаки титанов» — сразу две части.

В Копейске (Челябинская область) девятого декабря в здании кинотеатра «Победа» пройдет фестиваль аниме с косплей-шоу программой Ural Asian Fest. Об этом сообщают организаторы в социальных сетях. «Наш фестиваль не подходит под формат типичных гик фестивалей в ДК культуры или открытых парках, поэтому мы много экспериментировали, чтобы наконец-то предоставить вам совершенно новый азиатский фестиваль», — говорится в сообщении группы в социальной сети во «Вконтакте». Организаторы обещают показать косплей-шоу, на который заранее проходил отбор для всех желающих. Начиная с 10 часов утра и до поздней ночи кинотеатр «Победа» станет центром притяжения «анимешников». Запланирована демонстрация различных произведений на большом экране, косплей-шоу с номинациями, игры, а также большая ярмарка. Центральным событием станет премьера фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — последняя работа в карьере величайшего японского режиссера. На ночную программу действует строгое возрастное ограничение 18+. Ночью на большом экране покажут «Паприку» и финал «Атаки титанов» — сразу две части.