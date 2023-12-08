08 декабря 2023

В ДТП под Магнитогорском погибла трехлетняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, сгоревший автомобиль
Виновник ДТП был лишен прав управлять автотранспортом (архивное фото) Фото:

На автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибла девочка трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«09 декабря 2023 года в 19:10 на первом километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, <…> водитель, управляя «Ниссан Фуга», <…> допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «БМВ Х3», — говорится в сообщении telegram-канала УГИБДД. В аварии погибла девочка трех лет, которая находилась в «Ниссан Фуга». Ее смерть зафиксировали по дороге в больницу врачи скорой помощи.

По предварительным данным, виновник ДТП — водитель «Ниссан Фуга» — был лишен водительских прав. Он получил травмы различной степени и был госпитализирован.

В аварии погибла трехлетняя девочка
В аварии погибла трехлетняя девочка

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На автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибла девочка трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «09 декабря 2023 года в 19:10 на первом километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, <…> водитель, управляя «Ниссан Фуга», <…> допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «БМВ Х3», — говорится в сообщении telegram-канала УГИБДД. В аварии погибла девочка трех лет, которая находилась в «Ниссан Фуга». Ее смерть зафиксировали по дороге в больницу врачи скорой помощи. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель «Ниссан Фуга» — был лишен водительских прав. Он получил травмы различной степени и был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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