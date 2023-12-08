В ДТП под Магнитогорском погибла трехлетняя девочка. Фото

09 декабря 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Виновник ДТП был лишен прав управлять автотранспортом (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибла девочка трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «09 декабря 2023 года в 19:10 на первом километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, <…> водитель, управляя «Ниссан Фуга», <…> допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «БМВ Х3», — говорится в сообщении telegram-канала УГИБДД. В аварии погибла девочка трех лет, которая находилась в «Ниссан Фуга». Ее смерть зафиксировали по дороге в больницу врачи скорой помощи. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель «Ниссан Фуга» — был лишен водительских прав. Он получил травмы различной степени и был госпитализирован. В аварии погибла трехлетняя девочка https://t.me/ugibdd74/876

На автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск в Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибла девочка трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «09 декабря 2023 года в 19:10 на первом километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, <…> водитель, управляя «Ниссан Фуга», <…> допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «БМВ Х3», — говорится в сообщении telegram-канала УГИБДД. В аварии погибла девочка трех лет, которая находилась в «Ниссан Фуга». Ее смерть зафиксировали по дороге в больницу врачи скорой помощи. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель «Ниссан Фуга» — был лишен водительских прав. Он получил травмы различной степени и был госпитализирован.