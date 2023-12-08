08 декабря 2023

Губернатор Шумков обратился к жителям Курганской области

Губернатор Шумков поздравил земляков с Днем героев Отечества
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков напомнил соотечественникам о курганских героях Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов, защищающих Родину.

«Россия 9 декабря отмечает памятную дату — День героев Отечества. <…> Солдаты и генералы в одном строю, как на Сталинградской площади в Кургане, где напротив друг друга установлены памятники рядовому Максиму Захарову, награжденному пятью медалями „За отвагу“, и генерал-майору Михаилу Шумилову, пленившему фельдмаршала Паулюса. Военнослужащие равны в своей готовности положить жизнь за Отечество», — заявил Вадим Шумков, передает пресс-служба правительства области.

Ранее уральцев с Днем героев Отечества поздравил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что соотечественники гордятся героями РФ, которые живут и работают на территории региона.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов, защищающих Родину. «Россия 9 декабря отмечает памятную дату — День героев Отечества. <…> Солдаты и генералы в одном строю, как на Сталинградской площади в Кургане, где напротив друг друга установлены памятники рядовому Максиму Захарову, награжденному пятью медалями „За отвагу“, и генерал-майору Михаилу Шумилову, пленившему фельдмаршала Паулюса. Военнослужащие равны в своей готовности положить жизнь за Отечество», — заявил Вадим Шумков, передает пресс-служба правительства области. Ранее уральцев с Днем героев Отечества поздравил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что соотечественники гордятся героями РФ, которые живут и работают на территории региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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