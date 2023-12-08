Губернатор Шумков обратился к жителям Курганской области

Губернатор Шумков поздравил земляков с Днем героев Отечества

09 декабря 2023 в 09:23 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков напомнил соотечественникам о курганских героях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов, защищающих Родину. «Россия 9 декабря отмечает памятную дату — День героев Отечества. <…> Солдаты и генералы в одном строю, как на Сталинградской площади в Кургане, где напротив друг друга установлены памятники рядовому Максиму Захарову, награжденному пятью медалями „За отвагу“, и генерал-майору Михаилу Шумилову, пленившему фельдмаршала Паулюса. Военнослужащие равны в своей готовности положить жизнь за Отечество», — заявил Вадим Шумков, передает пресс-служба правительства области. Ранее уральцев с Днем героев Отечества поздравил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что соотечественники гордятся героями РФ, которые живут и работают на территории региона.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей региона с Днем героев Отечества. В своем обращении он сделал акцент на равенстве солдат и генералов, защищающих Родину. «Россия 9 декабря отмечает памятную дату — День героев Отечества. <…> Солдаты и генералы в одном строю, как на Сталинградской площади в Кургане, где напротив друг друга установлены памятники рядовому Максиму Захарову, награжденному пятью медалями „За отвагу“, и генерал-майору Михаилу Шумилову, пленившему фельдмаршала Паулюса. Военнослужащие равны в своей готовности положить жизнь за Отечество», — заявил Вадим Шумков, передает пресс-служба правительства области. Ранее уральцев с Днем героев Отечества поздравил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что соотечественники гордятся героями РФ, которые живут и работают на территории региона.