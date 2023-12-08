Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем героев Отечества

09 декабря 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев подчеркнул, что каждый Герой России — пример доблести, стойкости и самоотверженности Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев, удостоенных высших государственных наград России, с Днем героев Отечества, который празднуется 9 декабря. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем героев Отечества! В этот день мы чествуем тех, кто в критических обстоятельствах, рискуя собой, спасал других. За мгновение принимал сложнейшие решения», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что уральцы гордятся Героями России, которые живут и работают в УрФО. Он отметил, что каждый удостоенный такого звания — пример доблести, стойкости и самоотверженности. Полпред подчеркнул, что их работа с будущим поколением — важнейший вклад в развитие страны, а участие в решении вопросов участников СВО — мощная поддержка для них. Владимир Якушев встретился уральцами, награжденными званием Героя России 6 декабря в филиале фонда «Защитники отечества» в Екатеринбурге. Полпред поблагодарил их за работу и успешное выполнение боевых задач.

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев, удостоенных высших государственных наград России, с Днем героев Отечества, который празднуется 9 декабря. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем героев Отечества! В этот день мы чествуем тех, кто в критических обстоятельствах, рискуя собой, спасал других. За мгновение принимал сложнейшие решения», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что уральцы гордятся Героями России, которые живут и работают в УрФО. Он отметил, что каждый удостоенный такого звания — пример доблести, стойкости и самоотверженности. Полпред подчеркнул, что их работа с будущим поколением — важнейший вклад в развитие страны, а участие в решении вопросов участников СВО — мощная поддержка для них. Владимир Якушев встретился уральцами, награжденными званием Героя России 6 декабря в филиале фонда «Защитники отечества» в Екатеринбурге. Полпред поблагодарил их за работу и успешное выполнение боевых задач.